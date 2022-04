Federica contro famiglia Matteo Ranieri dopo Uomini e donne/ “Di cattivo gusto…”

Lo sfogo di Federica Aversano dopo Uomini e Donne

Federica Aversano rompe il silenzio dopo la scelta di Matteo Ranieri. La corteggiatrice non scelta, con una storia pubblicata su Instagram, ha ringraziato tutti i fan per il supporto e i messaggi d’affetto che le hanno inviato sia durante la trasmissione che dopo la messa in onda della puntata, ma si è anche scagliata contro la famiglia di Matteo Ranieri. Federica, infatti, nella sua prima storia post Uomini e Donne, ha sottolineato come sia stato di “cattivo gusto” da parte della famiglia di Matteo mettere like a post con cui esprimevano una netta differenza per Valeria Cardone, la ragazza scelta proprio dal tronista.

“Innanzi tutto grazie, grazie per i mille e più messaggi. Grazie. Mi state inondando di messaggi. Like. Preferenze che la famiglia di questo ragazzo ha sempre espresso. Io penso sia umano avere delle preferenze ma che sia di cattivo gusto esporle. Soprattutto durante il percorso. Un po’ come quando uno si veste male. Alla fine però rimane a te il vestito brutto. Pace e amore a tutti. Io sono sempre più fiera di me”, ha scritto Federica. Per vedere la foto cliccate qui.



La delusione di Federica Aversano

Dopo aver ascoltato le motivazioni che hanno spinto Matteo Ranieri a preferire Valeria Cardone per la costruzione di una storia d’amore lontano dalle telecamere di Uomini e Donne, in studio, Federica aveva espresso la propria delusione ammettendo di essersi sentita presa in giro dal tronista, reo di essere andato a prenderla a Caserta per convincerla a restare in trasmissione.

“Credo tu la scelta l’abbia fatta nel momento in cui il mi sono avvicinata durante l’ultimo ballo, te ne urlo di ogni e ti dico che mi sono sentita presa in giro. […] Sono qui da novembre, ti ho dato corda, mi sono fatta trattare male e mi sono fatta rispondere. Mi sento presa in giro”, ha detto in studio Federica scatenando la pronta reazione di Tina Cipollari.



