Federica, corteggiatrice di Matteo Ranieri a UeD: “Sono una mamma single”/ “È tosta”

È tempo di conoscere le nuove esterne di Matteo Ranieri nel corso della puntata di Uomini e Donne in diretta oggi, 9 dicembre, su Canale 5. Il tronista arriva al centro dello studio e svela di essere uscito con Federica, una bellissima ragazza mora che è già mamma di un bambino di due anni. Vestita di rosso, Federica arriva in studio tra i complimenti di Matteo che la trova “Bellissima”.

Maria De Filippi però si interessa proprio alla sua maternità e sottolinea il discorso. “Anche Ida è una mamma single che ha cresciuto suo figlio da solo”, fa notare la conduttrice, facendo riferimento alla Platano. “Sì, io ho fatto da mamma e da padre, l’ho cresciuto da sola”, ammette Ida. Federica tuttavia chiarisce “Io non l’ho cresciuto da sola, per fortuna lui ha un padre presente e meraviglioso”.

Federica, la corteggiatrice di Uomini e Donne si racconta: “Mamma di un bimbo di due anni”

Maria De Filippi nota però che c’è un dolore latente negli occhi di Federica e le chiede se ha un senso di colpa per la situazione che vive suo figlio. “È un tasto dolente questo! – ammette – Essendo cresciuta senza papà, lo sento ancora di più. Il senso di colpa mi ha accompagnato per questi due anni, anche per prendere una pizza non uscivo. Poi ho capito di dovermi ricordare di essere anche una donna, di non dover avere sensi di colpa e di dover pensare anche a me stessa perché lui ha un papà, sta benissimo con lui.”, ha concluso la ragazza.

