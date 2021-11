Federica Di Martino e Monica Guerritore, moglie ed ex Gabriele Lavia/ “É speciale”

Federica Di Martino e Gabriele Lavia sono tra gli ospiti della puntata di Oggi è un altro giorno in onda oggi, lunedì 1° novembre. Attore, regista e sceneggiatore, Gabriele Lavia è uno dei più importanti rappresentati del cinema e del teatro italiano. Oltre ad una brillante carriera, Lavia è riuscito a costruirsi una famiglia. Dopo un primo matrimonio con l’attrice Annarita Bartolomei, dal quale è nato nel 1972 Lorenzo, ha sposato Monica Guerritore. Dal matrimonio con quest’ultima ha avuto due figlie, Maria Fragolina e Lucia.

Un matrimonio, quello tra Gabriele Lavia e Monica Guerritore finito anni fa. Come tutte le coppie che si dicono addio, non sono mancate le discussioni, ma oggi i due “hanno un ottimo rapporto” come ha confessato Lucia Lavia, la figlia, in un’intervista rilasciata a Vanity Fair.

Federica Di Martino, parole d’amore per Gabriele Lavia

Da anni, Gabriele Lavia vive una bellissima storia d’amore con Federica Di Martino. Tra i due ci sono diversi anni di differenza e, a tal proposito, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Lavia ha dichiarato: “Ma io sono ancora un bambino!”, risponde a chi gli fa notare la differenza d’età.

Parlando del marito, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Asknews.it, ha detto: “è un grandissimo maestro. Io mi limito sempre quando parlo di lui, perché l’ho sposato e quindi potrei apparire di parte, ma è un grandissimo maestro. Mi ha insegnato molto e ogni sera è diverso, Lavia è speciale, sia come regista che come attore”. Oggi, Federica e Gabriele Lavia si racconteranno insieme ai microfoni di Serena Bortone.

