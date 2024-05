Federica e Candido, vincitori La pupa e il secchione 2024?/ Lei sente di aver già il titolo in mano perchè…

Candido e Federica si godono la finale de La Pupa e il Secchione 2024, un traguardo che non avrebbero mai immaginato di raggiungere

Ci sono anche Federica e Candido tra i concorrenti finalisti de la pupa e il secchione 2024. Una coppia che ci ha fatto divertire lungo il percorso del reality, regalandoci anche qualche momento di tenerezza. Ci riferiamo nello specifico a Federica, che in qualche mondo sente di aver già “vinto” la sua pupa e il secchione 2024. Perché? Perché aver preso parte al programma di Enrico Papi, aver conosciuto nuove persone ed essersi mettersi alla prova con Candido, un ragazzo molto diverso da lei, l’ha fatta crescere moltissimo.

E proprio in questi ultimi giorni, la fanciulla non ha esitato a condividere col pubblico e, soprattutto, coi suoi compagni di avventura le emozioni vissute in quest’esperienza. Federica ha ringraziato tutti i secchioni, ritenendosi migliorata rispetto al primo approccio con la pupa e il secchione 2024. “Grazie a voi abbiamo capito tante cose…”, ha detto Federica.

Federica si commuove ripensando ai bei momenti vissuti con Candido e gli altri concorrenti alla Pupa e il secchione 2024

La pupa ha parlato di “mondi diversi”, quelli che in effetti lei e Candido vivono e probabilmente continueranno a vivere anche dopo la finale de la pupa e il secchione 2024. Due mondi che, però, per un breve tratto di percorso, hanno avuto la capacità di unirsi. E questa è la vittoria più bella che Federica ritiene di poter raggiungere in questo contesto.

“I due mondi che sembrano così diversi alla fine hanno trovato un punto di coesione molto forte, soprattutto per noi pupe che spesso siamo superficiali. Ci avete dato qualcosa di bello che non pensavamo potesse cambiarci così tanto”, ha detto la pupa in un toccante discorso, che ha colpito molto anche Candido. Adesso i due concorrenti sono chiamati all’ultimo sforzo in finale.

