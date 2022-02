“Federica e Gianmaria si saranno lasciati”/ Calemme vs Codegoni: “Tranquilla Sophie”

Sophie Codegoni chiacchierando con Lulù Selassié ha confessato di essere molto scettica in merito alla relazione tra Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi: “Secondo me non stanno più insieme”, cercando poi di sapere di più sulla presenza in studio della showgirl campana: “Ma erano vicini?”. Lulù non ha saputo rispondere alla domanda della ragazza dicendo: “Non lo so, perché a lui hanno inquadrato metà faccia durante il balletto, perché era in piedi”.

Stando all’interno della casa, Sophie Codegoni non ha potuto seguire gli ultimi sviluppi nella relazione tra i due ex concorrenti, Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme, che durante le interviste si sono dichiarati più innamorati che mai, festeggiando il loro primo San Valentino insieme e presentandosi ufficialmente alle rispettive famiglie

Federica Calemme risponde a Sophie Codegoni sulla sua relazione con Gianmaria Antinolfi

Federica Calemme non si è lasciata sfuggire la frecciatina scettica di Sophie Codegoni e condividendo nelle sue Instagram Stories il momento in cui le due vippone si sono confrontate sulla sua relazione, ha replicato con la frase “Sophie, stai tranquilla. A casa tutto bene!”. Il sarcasmo di Federica Calemme sui social ha incuriosito molti telespettatori che diverse volte hanno fatto notare alla ragazza come all’interno della Casa fosse molto timida, mentre fuori non perde occasione per commentare: “Mi ricordo che in casa la parola più lunga è stata il tuo: Alfonso. Non dicevi due parole e adesso parli in una maniera assurda”, ma la ragazza ha dimostrato di non tenersi le critiche rispondendo, con sarcasmo: “La uso quando va usata”.

L’ex “professoressa” si è quindi mostrata in una veste diversa rispetto appunto a quanto vistosi nella Casa, dove è rimasta sempre sulle sue, senza mai cadere in provocazioni o in gesti aggressivi, a differenza invece di quanto visto spesso e volentieri con gli altri concorrenti in questi cinque mesi di Gf Vip 2021. Ma del resto a noi piace così…



