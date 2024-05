Federica Fabrizio, migliore amica di Giorgia Soleri, contro Damiano dei Maneskin: “Ipocrita”/ Cos’è successo

Federica Fabrizio lancia una frecciata social a Damiano David dei Maneskin, ex della sua migliore amica Giorgia Soleri

È passato circa un anno dalla rottura tra Giorgia Soleri e Damiano David, frontman dei Maneskin. Un triste finale che ha lasciato l’amaro in bocca a molti fan, soprattutto per le circostanze che hanno causato il loro addio. Damiano e Giorgia sono stati insieme sei anni, poi un tradimento palese del cantante ha incrinato per sempre la coppia, portandola alla rottura.

Damiano David e Dove Cameron di nuovo insieme/ Baci e abbracci intimi in spiaggia in Australia

Ad oggi i due hanno vite completamente separate, anche se non sembra siano in cattivi rapporti. È tuttavia rimasta qualche acredine, probabilmente anche da parte di chi ha vissuto molto da vicino la sofferenza di Giorgia Soleri per la fine di questo amore, come la sua migliore amica Federica Fabrizio. L’abbiamo conosciuta a Pechino Express, quando ha partecipato proprio insieme a Giorgia al reality, mostrando al pubblico il loro bellissimo rapporto.

Damiano David e Dove Cameron sono innamorati?/ L'ultima "paparazzata" in Brasile

“L’ipocrisia di certi artisti…”: la stoccata di Federica Fabrizio a Damiano dei Maneskin

Nelle ultime ore Federica Fabrizio è tornata al centro del gossip per quella che tutti hanno interpretato come una stoccata all’ex della sua migliore amica Damiano David. Federica, che è una nota influencer e attivista, ha deciso di aprire un box di domande su Instagram. Qui un utente le ha scritto: “L’ipocrisia di certi artisti nell’urlare Fu…k Putin al Coachella e poi stare zitti ora…”. Il riferimento è all’urlo contro Vladimir Putin lanciato da Damiano David durante l’esibizione al Coachella nel 2023. Una posizione non presa invece dal cantante e dalla sua band sul conflitto israelo-palestinese. A questa affermazione, Federica, su Instagram, risponde solo con un volto palesemente d’accordo con l’osservazione e sarcasticamente esausto. Insomma, una frecciata più che evidente.

Damiano David e Dove Cameron sono innamorati?/ L'ultima "paparazzata" in Brasile













© RIPRODUZIONE RISERVATA