Federica Filannino/ Chi è? Dopo Amici 12 si gioca tutto (#TeamGué, The Voice 2019)

Federica Filannino è una delle cantanti del Team Pequeno ammesse alla fase delle Battle di The Voice of Italy 2019 in onda martedì 28 maggio 2019 su Rai2. La cantante di Barletta, ma residente a Gorizia, ha letteralmente conquistato il rapper con la sua voce straordinaria e una performance degna di nota. La ventiseienne di Barletta si è presentata sul palco delle Blind Audition con il brano “Vieni via con me” di Paolo Conte” convincendo tutti i giurati, ma conquistandosi uno dei posti disponibili nella squadra di Guè Pequeno. Anche Elettra Lamborghini è rimasta colpita dalla voce della cantante definendola “un incrocio tra Giusy Ferreri e una prof di filosofia”.

Federica Filannino a The Voice of Italy 2019

Non solo, la carica e grinta di Federica Filannino le hanno permesso anche di superare la fase delle Blind Audition venendo selezionata tra i vari concorrenti proprio dal suo coach Guè Pequeno. Un passaggio obbligato quello dalle Blind Audition alle Battle dove Federica si troverà a confrontarsi con gli altri cantanti del Team Guè. Riuscirà a convincere ancora una volta il rapper conquistandosi così un posto per la fase successiva del talent show musicale? L’emozione è tanta per la ventiseienne che per diverso tempo ha vissuto anche a Londra: “Sono partita dopo che il mio allora ex mi ha lasciato. Poi dopo due anni che non ci siamo sentiti, mi arriva un messaggio con scritto ‘Ovunque sei vengo a riprenderti’ e i ci sono cascata come una pera cotta”. Oggi con quell’uomo ha messo su famiglia: Federica, infatti, è mamma di uno splendido bambino!

Da Amici a The Voice il percorso di Federica Filannino

La musica è sempre stata una grande passione per Federica Filannino che in passato ha partecipato già ad un altro talent di successo. Nel 2012, infatti, ha partecipato ad Amici 12, ma con The Voice 2019 vuole giocarsi il tutto per tutto. Nata a Barletta, Federica ha studiato jazz presso il conservatorio di Musica di Monopoli Nino Rota. Diversi i suoi artisti preferiti: da Aretha Frenklin a Beyonce, da Cristina Aguilera a Alicia Keys. Prima delle Battle la cantante è stata ospite a Rai Radio 2 nel programma Onde Funky di Paola Gallo: “Ragazzi secondo voi com’è andata l’intervista in radio di questo pomeriggio !?? 🤪 chi scommette sul fatto che ci siamo scompisciate dalle risate ?????”.





