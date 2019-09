FEDERICA FRANCIA/ “Andrea Zelletta? Mi colpì molto, ma poi…” (Temptation Island Vip)

Federica Francia da Uomini e Donne a Temptation Island Vip

Federica Francia è una delle single della nuova edizione di Temptation Island Vip. Il programma prenderà il via stasera su Canale 5, e vedrà Federica, 22 anni, laureanda in scienze infermieristiche, sfilare insieme alle altre ragazze del cast. Oltre che per la partecipazione a Miss Italia, Federica è nota soprattutto per i suoi trascorsi a Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi in cui ha vestito i panni di corteggiatrice. Federica ha interrotto bruscamente quell’esperienza, giudicando Andrea Zelletta “non adatto a lei”. Lo racconta in un’intervista a Isa e Chia: “In realtà partecipare a Uomini e Donne non era assolutamente nei miei programmi inizialmente, poi avendo sempre seguito il programma e avendo visto che a volte sono nate davvero delle bellissime storie d’amore ho deciso di intraprendere questa esperienza e di darmi una possibilità, in fondo avevo davvero voglia di innamorarmi”. Riguardo al tronista: “Appena ho visto il video di presentazione di Andrea mi ha subito colpito a livello estetico, ma non solo: sono rimasta affascinata da quello che aveva detto, mi era sembrato un ragazzo semplice e con gli stessi valori che cerco io in un uomo. L’ho visto molto legato alla sua famiglia, in cerca di un amore folle, mi ci sono rivista sotto tanti punti di vista e non ho esitato nel provare a conoscerlo. Fin da subito mi sono sentita a mio agio in esterna con lui, stavo bene e riuscivo perfino a dimenticarmi del contesto in cui ci trovavamo e della miriade di persone in esterna con noi. C’era davvero una forte sintonia, e una grande intesa nei nostri sguardi. È stato inevitabile aprirmi, lasciarmi andare, pur rimanendo sempre fedele a me stessa”.

Federica Francia e Andrea Zelletta “incompatibili”

Non è tutto oro quello che luccica. Lo sa bene Federica Francia, che dopo la delusione di Uomini e Donne ci riprova a Temptation Island Vip. Le cose, tra lei e Andrea, non sono andate come previsto. Il tronista ha preso la decisione fulminea di allontanarsi e approfondire la conoscenza con altre ragazze, in barba al ricordo delle loro uscite che comunque erano state piacevoli. “Sinceramente dopo quello che avevamo passato insieme, dopo la sorpresa nel giorno del mio compleanno e tutto quello che mi aveva detto, non mi aspettavo che troncasse la nostra conoscenza in modo così brusco e non so nemmeno cosa possa essere davvero cambiato in lui in così poco tempo. Ha speso davvero delle parole importanti per me che poi effettivamente nei fatti si sono rivelate essere solo parole al vento. Non metto in dubbio che possa essersi accorto che il mio carattere e la mia personalità non facciano per lui, ma è anche vero che in 6 uscite, quindi solo in quale ora, non si può pretendere di conoscere una persona, non ha conosciuto nemmeno il 40% di me”. Messa da parte quest’esperienza, Federica avrà certamente modo di riscattarsi in futuro.

