Federica Fumagalli, chi è?/ Sposerà Luigi Berlusconi: quei bodyguard a casa sua…

Federica Fumagalli, chi è la fidanzata e futura sposa di Luigi Berlusconi? Come avrete intuito da questa premessa, l’articolo che state leggendo contiene una notizia nella notizia; l’ultimogenito di Silvio Berlusconi e Veronica Lario, infatti, convolerà molto presto a nozze con la sua dolce metà. A dare l’annuncio è stato il settimanale “Chi”, diretto da Alfonso Signorini, nel quale, a margine di un servizio fotografico effettuato sulle nevi della località svizzera di Sankt Moritz, si parla di imminente matrimonio, con la date che sarebbe già stata fissata in estate. D’altro canto, si tratterebbe della naturale e romantica svolta di una storia d’amore che prosegue ormai da circa otto anni e che vede sempre più legati (e innamorati i suoi protagonisti). Di lui, in verità si sa parecchio: basti pensare, per esempio, al cognome illustre che porta il 31enne, erede dell’ex presidente del Milan ed ex premier italiano Silvio Berlusconi. Meno celebre, invece, il profilo di Federica Fumagalli, anche in virtù del fatto che la coppia, solitamente, non ha mai ricercato i riflettori della vita mondana, conducendo un’esistenza intima e riservata, fatta di alcune piccole incursioni social.

FEDERICA FUMAGALLI, CHI È? QUELLE GUARDIE DEL CORPO…

Federica Fumagalli, dicevamo. È lei la ragazza che ha rapito il cuore di Luigi Berlusconi, con il quale fra pochi mesi si unirà in matrimonio. La giovane proviene da Sirone, un piccolo Comune in provincia di Lecco. Il colpo di fulmine tra i due è scattato nel 2012, quando si sono ritrovati a frequentare la medesima università (la Bocconi di Milano). Federica opera da tempo nell’ambito della comunicazione ed è la co-fondatrice, insieme a Manuel Bogliolo, della “MB Projects”, azienda che si dedica a eventi e comunicazione. Un’esperienza, quella in questo settore, maturata lavorando in passato per la “GM/PR Consulting”, agenzia di comunicazione presente all’ombra del Duomo. Un curioso retroscena sulla love story con Luigi Berlusconi emerge dalle cronache di alcuni settimanali e quotidiani lombardi, che, anni fa, raccontavano di un crescente mormorio tra i residenti di Sirone, che avevano notato la presenza costante nella loro realtà cittadina di un’automobile blindata e occupata da guardie del corpo, che avrebbero avuto il compito di raggiungere la casa di Federica Fumagalli e condurla tra le braccia del suo amato, che l’attendeva a bordo del veicolo.

