Federica Fumagalli, in forma a pochi giorni dal parto/ Luigi Berlusconi, papà bis

Federica Fumagalli con il pancione per le strade di Milano: Luigi Berlusconi sta per diventare papà

Federica Fumagalli e Luigi Berlusconi sono sposati da due anni e hanno dato alla luce già un figlio, Emanuele Silvio. Ora lei è rimasta incinta ed è in attesa del secondogenito. Il figlio di Silvio Berlusconi e Veronica Lario sta per diventare papà per la seconda volta, una gioia ed emozione grandissime.

Federica Fumagalli, intanto, a pochi giorni dalla nascita del secondogenito è stata paparazzata da Chi per le vie di Milano. Vestiti comodi e casual, un sorriso raggiante e una passeggiata con l’amica di sempre. Le sue dolci rotondità sono evidenti, ma rimane davvero molto in forma all’avvicinarsi della scadenza. Ad essere molto felice del lieto evento è anche Silvio Berlusconi, che sta per diventare nonno per la sedicesima volta.

Federica Fumagalli e Luigi Berlusconi aspettano il secondo figlio: l’annuncio della coppia

Federica Fumagalli e Luigi Berlusconi hanno annunciato di aspettare il secondo figlio a maggio. Secondo l’indiscrezione, la coppia avrebbe dato la lieta novella, al quinto mese di gravidanza, ad amici e parenti stretti nel giorno del battesimo di Emanuele Silvio. Il primogenito della coppia è stato dato alla luce non troppo prima dell’inizio della seconda gravidanza.

Insomma, la famiglia sta per allargarsi come riporta Vanity Fair: “Il bebè, di cui è ancora top secret il sesso, sarà il sedicesimo nipote di Silvio Berlusconi. Oltre ai figli di Luigi, infatti, in famiglia ci sono Lucrezia Vittoria, primogenita di Pier Silvio e a sua volta mamma di una bambina, Olivia, i due figli che l’imprenditore ha avuto da Silvia Toffanin, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina, Gabriele e Silvio Vanadia, figli di Marina Berlusconi, i cinque bambini di Barbara, Edoardo, Alessandro, Francesco, Leone ed Ettore Quinto, e i tre figli della sorella Eleonora: Flora, Riccardo e Artemisia.” Mancano ormai pochissimi giorni alla nascita del secondogenito di Federica Fumagalli e Luigi Berlusconi che si preparano ad abbracciare il loro bambino.

