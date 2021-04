Federica, Irene e Livia: moglie e figlie Gene Gnocchi/ “Sono al secondo matrimonio..”

Della vita privata di Gene Gnocchi che oggi, martedì 20 aprile è ospite della nuova puntata del programma di Raiuno “Oggi è un altro giorno”, non ci sono molte notizie se non che ha accanto una compagna di nome Federica dalla quale ha avuto due figlie, Irene e Livia. Di Federica, tuttavia, non si sa nulla essendo una persona riservata e lontana dal mondo dello spettacolo. Prima d’incontrare Federica, innamorarsi e formare una famiglia con lei, Gene Gnocchi è stato sposato con Gianna Ghiozzi da cui ha avuto tre figli, Silvia, Marcello ed Ercole. Della vita privata di Gnocchi, tuttavia, non si hanno notizie più dettagliate. Solitamente schivo e riservato, l’artista parla raramente del suo privato. Farà un’eccezione per Serena Bortone?

GENE GNOCCHI: “SONO FELICE CON I MIEI FIGLI”

In pochissime occasione Gene Gnocchi ha parlato della sua storia con Federica che protegge dal gossip e indiscrezioni varie. “Sono al secondo matrimonio e sono felicissimo. Ho due figlie fantastiche e sono felice.” ha raccontato ai microfoni di Vieni da me, nell’intervista del 18 maggio 2020. Dell’amore per i figli, poi, Gnocchi ha parlato nel corso di un’intervista rilasciata a Domenica Live il 15 novembre 2020. Parlando dei suoi ragazzi, Gene ha tirato fuori la parte più emotiva del suo carattere. “Sono la mia vita”, ha detto papà Gene ai microfoni di Barbara D’Urso a cui ha poi svelato anche i nomi: “Ercole, come il nome di mio papà, Silvia la seconda, Marcello, Irene e Livia”.

