Federica Laviosa e Margherita, ex e figlia Piero Chiambretti/ “Vederla crescere è…”

FEDERICA LAVIOSA E MARGHERITA, EX MOGLIE E FIGLIA DI PIERO CHIAMBRETTI

Chi sono Federica Laviosa e Margherita, rispettivamente ex moglie e figlia di Piero Chiambretti? Questo pomeriggio, negli studi televisivi di “Verissimo”, uno dei protagonisti della prima delle due puntate del weekend del talk show condotto in onda su Canale 5 sarà il 66enne presentatore e autore tv originario di Aosta. E il ritorno nel salotto di Silvia Toffanin dell’istrionico attore e comico, che parlerà del suo nuovo programma in partenza proprio sulle reti Mediaset ovvero “La tv dei 100 e uno”, sarà pure l’occasione per riaccendere i riflettori sulla vita sentimentale e familiare di Chiambretti.

Per scoprire chi sono Federica Laviosa, la sua ex compagna, e Margherita, l’unica figlia nata nel corso della loro relazione, bisogna fare un salto indietro nei primi Anni Duemila: dopo una lunga storia e il fidanzamento con Ingrid Muccinelli, tra i due era subentrata nel 2009 quella che molti avrebbero chiamato come la ‘crisi del settimo anno’. E dopo quella love story nella vita di Piero Chiambretti era entrata la Laviosa, con cui il conduttore televisivo rimarrà assieme fino al 2016, quando la coppia aveva annunciato la loro separazione: non molto tempo dopo l’inizio della loro frequentazione era nata invece Margherita, data alla luce da mamma Federica il 26 maggio del 2011. Oggi, tuttavia, a leggere le cronache pare che i rapporti tra di loro non siano propriamente idilliaci…

CHIAMBRETTI, “CON MIA FIGLIA RIESCO A ESSERE SOLO DOLCE E VEDERLA CRESCERE…”

Se Piero Chiambretti, nel corso di varie ospitare sul piccolo schermo e anche interviste, ha spesso parlato della figlia Margherita e del suo rapporto da padre con lei, meno sappiamo invece dell’ex moglie Federica Laviosa, della loro storia e anche dei motivi che li hanno portati a separarsi. Pare che i due abbiano anche avuto un lungo confronto in merito all’affidamento della figlia, confermato poi alla mamma, mentre all’attore e comico era toccato pagare l’affitto e le spese dell’appartamento torinese in cui vivono le due donne. Chiambretti aveva infatti citato in giudizio l’ex compagna per chiedere la modifica delle condizioni di affido condiviso e mantenimento per via delle proprie mutate condizioni economiche, contestando anche a Federica l’uso del contributo di mantenimento per sue esigenze personali, accusa rispedita al mittente dalla donna.

Parole al miele invece spende il papà nei confronti della sua unica figlia, Margherita Chiambretti: “Con lei riesco a essere solo dolce: non ho mai alzato la voce e anche se so che i ‘no’ sono indispensabili, ogni volta mi spiace toglierle un sorriso” aveva ammesso Piero durante una intervista concessa al ‘Corriere della Sera’, aggiungendo un personale aneddoto commovente ovvero che la figlia gli ha insegnato che si può essere “un buon padre pur non avendone avuto uno”. Parlando invece qualche tempo fa al magazine ‘Oggi’ della sua primogenita, Chiambretti aveva parlato delle sue vacanze estive assieme a Margherita: “Vedere crescere una figlia anche d’estate è impagabile: il gioco, il divertimento, il vederla sorridere che mi dà così tanta energia, sono al centro di tutto. Quest’anno siamo stati in Sardegna, in Liguria, nel Monferrato, ma anche a Torino. Sono stati momenti diversi ma tutti toccanti” aveva ammesso, aggiungendo pure che i dialoghi con Margherita e le sue domande gli sono stati utili per la “costruzione del mio nuovo programma”.











