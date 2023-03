Federica Laviosa e Margherita, ex moglie e figlia Piero Chiambretti/ “Mi ha insegnato che..”

I rapporti turbolenti tra Piero Chiambretti e la sua ex moglie Federica Laviosa, madre della figlia Margherita

Federica Laviosa e Margherita sono la ex moglie e la figlia del celebre conduttore Piero Chiambretti. Dopo la storia d’amore con Ingrid Muccitelli, lo showman aveva ritrovato la felicità sentimentale con Federica Laviosa, ma le nozze sono naufragate. La relazione, infatti, è arrivata al capolinea, ma lo stesso non si può dire del loro rapporto, che resta più che mai vivo, dato che hanno avuto una figlia di nome Margherita, nata il 26 maggio 2011. Della sua ex compagna e della sua amata figlia, in passato, Piero Chiambretti ha parlato in una intervista rilasciata al Corriere della Sera.

“Purtroppo, riesco a essere solo dolce. Con Margherita non ho mai alzato la voce. So che i no sono indispensabili, ma ogni volta mi spiace toglierle un sorriso“, le sue parole al noto quotidiano. “Mi ha insegnato che si può essere un buon padre pur non avendone avuto uno”, ha aggiunto invece in un’altra occasione. Della sua ex moglie si sa poco o nulla, ma è risaputo che tra i due c’è stata una battaglia legale per l’affidamento della bambina.

Federica Laviosa, ex moglie Piero Chiambretti, e i rumors relativi al flirt con un ex tronista di Uomini e Donne

Dopo la fine della sua storia d’amore con Federica Laviosa, Piero Chiambretti ha dovuto combattere per l’affidamento di Margherita. La coppia infatti non ha raggiunto un accordo sulle visite alla bambina e sulle spese di mantenimento in proporzione ai redditi e così la coppia si è affrontata in tribunale. Dopo un lungo confronto Piero Chiambretti e l’ex moglie Federica Laviosa hanno raggiunto un’intesa per le condizioni dell’affidamento, mettendo fine alle diatribe personali.

Della sua ex moglie, non molto tempo fa, si era parlato a proposito di un possibile flirt con Alessio Lo Passo, ex tronista di Uomini e Donne, che smentì il tutto sul nascere. “Ci siamo incrociati diverse volte a La Spezia e talvolta abbiamo avuto il piacere di bere un caffè da soli e di scambiare quattro chiacchiere o di trascorrere del tempo insieme ad altre persone”, le sue parole di chiusura, riportate da Blogo.











