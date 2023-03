Federica Laviosa e Margherita: ex moglie, figlia Chiambretti/ Separazione dopo che..

Federica Laviosa e Margherita, ecco chi sono la ex e figlia del celebre conduttore Piero Chiambretti

Forse non tutti sanno che per un periodo della sua vita, Piero Chiambretti è stato impegnato con Federica Laviosa, una donna con cui è salito all’altare nel 2011 e con la quale ha messo al mondo l’amata figlia Margherita. Di loro non si sa moltissimo, questo perché il conduttore ha sempre fatto parlare di sé per le sue gesta in tv. Tuttavia, in una intervista rilasciata tempo, il presentatore si era aperto per quanto concerne il suo privato, soffermando sul rapporto instaurato con la figlia Margherita.

“Con lei riesco a essere solo dolce. Non ho mai alzato la voce. So che i no sono indispensabili, ma ogni volta mi spiace toglierle un sorriso”, le sue parole al Corriere della Sera. “Mi ha insegnato che si può essere un buon padre pur non avendone avuto uno”, ha dichiarato invece più recentemente. Tornando all’ex compagna Federica Laviosa, nei mesi scorsi si era ipotizzato un flirt con Alessio Lo Passo, ex tronista di Uomini e Donne. Una frequentazione poi smentita dai diretti interessati.

Federica Laviosa, quando l’ex moglie di Chiambretti fu avvistata con Alessio Lo Passo: “Tra noi nessun rapporto amoroso”

“Ci siamo incrociati diverse volte a La Spezia e talvolta abbiamo avuto il piacere di bere un caffè da soli e di scambiare quattro chiacchiere o di trascorrere del tempo insieme ad altre persone”, aveva spiegato Federica a proposito dei rumors sul presunto flirt con l’ex tronista. A farle da eco le parole del ragazzo, che precisò: “Tra di noi non vige alcun rapporto di tipo amoroso. Da diversi mesi sono single e sono particolarmente concentrato sul lavoro. Come trascorro il mio tempo libero? In compagnia dei miei più cari amici, perché al momento non esiste alcuna donna nella mia vita”. Così dunque anche Alessio Lo Passo aveva spento le voci relative ad una relazione con Federica Laviosa, ex moglie di Chiambretti.

