Federica Laviosa, ex fidanzata Piero Chiambretti/ Con lei la figlia Margherita: “L’ho avuta tardi, ma…”

Cosa sappiamo di Federica Laviosa, ex fidanzata di Piero Chiambretti

Federica Laviosa è l’ex fidanzata storica di Piero Chiambretti. Di lei si sa decisamente poco, se non che nel 2011 l’ha reso padre di Margherita, la sua unica figlia. Federica ha circa 40 anni e ha sempre vissuto tra Piemonte e Liguria al pari di Chiambretti, che considera Torino la sua città d’origine (pur essendo nato nel 1956 ad Aosta).

Fino al 2016, anno della loro rottura, Federica è stata avvistata più volte allo stadio durante le partite del Toro. Non si sa se fosse davvero tifosa o se ci andasse semplicemente per fare compagnia al fidanzato: a dire il vero, però, questo è soltanto uno dei tanti dettagli sulla loro relazione che probabilmente rimarrà ignoto.

Margherita, dicevamo, è nata nel 2011 e quindi oggi ha 10 anni. Piero è molto legato a lei, anche se non ha mai avuto una particolare attitudine per ‘fare il padre’. Prima di diventarlo, almeno: “Ho imparato ad amare i bambini”, ha dichiarato in un’intervista del 23 settembre a Repubblica, “ero tra quelli che, quando al ristorante piangevano, pensava: ‘Perché non li hanno lasciati a casa?’. Margherita mi ha dato una sensibilità raddoppiata, non posso più vedere storie di bambini che soffrono, ingiustizie che li riguardano. Dopo La Repubblica delle donne e del pallone vorrei fare La Repubblica dei bambini, potrebbe essere la degna chiusura”.

Piero Chiambretti le ha anche dedicato un libro (Chiambretti – Autobiografia autorizzata dalla figlia Margherita), al cui interno si legge: “Margherita l’ho avuta tardi, è l’amore della mia vita”. Lei ricambia in maniera scherzosa: “Papi tu sei piccolino ma se fossi alto non mi piaceresti”. In definitiva, l’intera autobiografia è un omaggio nei suoi confronti: “Questo è un atto d’amore nei confronti di mia figlia Margherita, che ha dieci anni e sa poco di me. Lo considero il mio testamento d’amore per lei”.



