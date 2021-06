Federica Lelli, ex di Ultimo, fidanzata con Oscar Branzani?/ Galeotta la Sardegna

Oscar Branzani ha finalmente dimenticato tutto quello che è successo con la sua ex scelta durante il periodo di Uomini e donne? Sembra proprio di sì visto che al suo fianco in questi ultimi giorni è spuntata Federica Lelli, la modella nota per essere l’ex di Ultimo. Sembra che l’ex tronista di “Uomini e donne” e Federica Lelli, ex fidanzata del cantante Ultimo, che intanto si è fidanzato con Jacqueline Di Giacomo, abbiano iniziato una relazione. I due sono stati avvistati insieme in Sardegna ma a quel punto si parlava solo di incontri di lavoro e, in particolare, di una serie di foto per le quali la modella ha posato proprio per lanciare la nuova linea di costumi del Branzani. A quanto pare, però, la loro frequentazione è andata avanti anche una volta tornati a Roma.

Federica Lelli, ex di Ultimo, fidanzata con Oscar Branzani?

Oscar Branzani e Federica Lelli, stando a quanto riportato dagli esperti di gossip, sarebbero stati sorpresi insieme durante la notte romana alle prese con una cena in compagnia di amici. Che sia tutto vero o si tratta solo di gossip di cui conosceremo l’esito solo nelle prossime settimane? Non ci vuole molto a capire che dopo quello che è successo con Eleonora Rocchini, il bell’ex tronista napoletano vogli andarci con i piedi di piombo e, sicuramente, lontano dal gossip che lui ha sempre cercato di evitare. Intanto, la Rocchini ha lanciato la propria linea di abbigliamento, ha perso qualche follower, e adesso fa la spola tra Ibiza e l’Italia.

