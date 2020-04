Federica Lepanto del GF ha un nuovo fidanzato/ “Svelerò chi è quando sarà mio marito”

Federica Lepanto del Grande Fratello ha finalmente un nuovo amore. La ex vincitrice del Grande Fratello 14 dopo la cocente delusione di Temptation Island ha ritrovato il sorriso tra le braccia di un misterioso uomo di cui al momento non vuole assolutamente rivelare la identità. Molti la ricorderanno per la sua avventura nel 2015 all’interno della casa più spiata di Italia dove Federica con la sua semplicità ha conquistato il cuore del grande pubblico diventandone la vincitrice. Da allora sono trascorsi cinque anni, qualche comparsata in televisione e la partecipazione come tentatrice all’ultima edizione di Temptation Island. Al di là del mondo della televisione, Federica si è laureata in scienze infermieristiche ed oggi lavora nel campo della sanità dove forse ha incontrato il suo nuovo amore. A raccontarlo è stata proprio la stessa Federica che, dalle pagine del settimanale Nuovo Tv, ha dichiarato: “lui lavora con me nel campo della sanità. Però svelerò il suo nome e cognome solo quando diventerà finalmente mio marito”.

Federica Lepanto ha un nuovo amore

Dopo la fine della storia d’amore con Gianfilippo Lavuri, modello e imprenditore, e la delusione vissuta a Temptation Island con Massimo Colantoni, Federica Lepanto ha trovato un nuovo fidanzato. Proprio così la bella infermiera del Grande Fratello ha rivelato al mondo interno di essere felicemente innamorata. Un amore che la Lepanto però vuole tenere al riparo da occhi indiscreti e dal clamore del mondo dello spettacolo come ha precisato a Nuovo Tv. Al momento, infatti, non ha voluto fare né il nome né il cognome del fortunato rivelando solo che condivide con lui lo stesso ambito lavorativo: la sanità. La Lepanto, infatti, una volta uscita dalla casa del GF è tornata al suo lavoro di infermiere e volontaria del 118 che in questo momento storico così difficile è impegnata in prima linea nella lotta al Coronavirus. Federica lavora nella città di Agropoli, nella provincia di Salerno, dove diversi sono i casi risultati positivi al Covid-19: “nella mia città c’è psicosi, riceviamo di continuo telefonate di persone spaventate che non presentano sintomi specifici ma hanno bisogno di sostegno psicologico”. Parlando poi dell’emergenza sanitaria da Coronavirus, la Lepanto ha detto di non avere paura: “è il mio lavoro, noi sappiamo che cosa fare. L’atmosfera è molto triste e le prenotazioni per la stagione estiva sono state cancellate”. Sul finale poi ha sottolineato:. “girano troppe notizie false. Bisogna rispettare le regole di igiene e i protocolli stabiliti dal Ministero della Salute. Serve un’informazione corretta. In tv dovrebbero invitare noi che operiamo sul campo”.



