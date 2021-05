Federica Lepanto è diventatata mamma/ L’ex Grande Fratello: “Ecco il mio piccolo..”

Grande gioia per una delle vincitrici più amate della storia del Grande Fratello. Federica Lepanto che, ai tempi della sua partecipazione al reality show, all’epoca condotto da Alessia Marcuzzi, conquistò il cuore del pubblico che la portò prima in finale e poi alla vittoria, è diventata mamma per la prima volta. Il dolce annuncio è arrivato proprio da Federica Lepanto che ha condiviso la sua gioia su Instagram pubblicandoo la prima foto del suo, piccolo principe. Lo scorso 6 maggio, ormai al nono mese di gravidanza, l’ex gieffina, su Instagram, scriveva: “Siamo quasi alla fine, ormai me lo ripeto da circa 10 giorni ma questa fine sembra non arrivare più, oggi siamo a 39+3. Baby sta ancora bene nel mio pancione.. Speriamo che il giorno scommesso dal papà sia più fortunato del mio”.



Federica Lepanto, la prima foto di suo figlio

Al settimo cielo, Federica Lepanto ha regalato ai fans che la seguono sin dai tempi del Grande Fratello, la prima foto del suo bambino. “Ecco il mio, piccolo, grande amore”, ha scritto la Lepanto che ha realizzato il sogno di diventare mamma grazie all’amore che sta vivendo con il compagno Cristian Piccilli. La coppia, sempre più felice e innamorata, per il momento, come riferisce il settimanale Nuovo Tv, non pensa al matrimonio. Al settimo cielo per la nascita del primo figlio, Federica Lepanto e Cristian Piccilli non hanno alcuna fretta di convolare a nozze. “Quando tutto tornerà alla normalità allora potremo fare progetti per il nostro futuro insieme”, aveva raccontato Federica ai microfoni di Nuovo Tv.

