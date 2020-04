Federica Lepanto ha il coronavirus: fake news/ L’ex Gf smentisce tutto via social

Federica Lepanto non ha il coronavirus. L’ex concorrente del Grande Fratello, che da qualche anno a questa parte ha concluso gli studi di infermeria, laureandosi in Scienze infermieristiche all’Università di Bologna, è intervenuta via social per smentire le numerose notizie fake circolanti nelle ultime ore. Federica ha pubblicato una stories sulla propria pagina Instagram in cui ha mostrato la notizia circa la sua positività al covid-19, aggiungendo la scritta “fake news”, falsa notizia. A conferma della sua negatività al coronavirus, il fatto che nelle scorse ore la stessa Lepanto ha pubblicato altre due stories su Instagram in cui si è mostrata al fianco di un dottore, rigorosamente con mascherina e tutti i materiali di protezione. Non si capisce da dove sia emersa tale notizia, e probabilmente è stato un tam-tam mediatico interpretato male.

FEDERICA LEPANTO: “NELLA MIA CITTA’ C’è PSICOSI CORONAVIRUS”

Pochi giorni fa la stessa Lepante aveva rilasciato alcune parole ai microfoni del settimanale di gossip, Nuovo, in cui aveva spiegato la tensione crescente che si stava vivendo nella sua città, Agropoli, in provincia di Salerno (regione Campania), dove la stessa lavora appunto come infermiera del 118: “Nella mia città c’è psicosi – le sue parole nella chiacchierata col giornale rosa – riceviamo in continuazione telefonate di persone spaventate che non presentano sintomi precisi, ma hanno bisogno di sostegno psicologico. Paura? No, è il mio lavoro. Noi sappiamo cosa fare. Bisogna rispettare le regole igieniche e seguire i protocolli stabiliti dal ministero della Salute”. Quella riguardante la positività della Lepanto è soltanto l’ultima delle fake news riguardanti il coronavirus e i vip. Nella giornata di ieri, ad esempio, si era diffusa la notizia circa la positività di Maurizio Costanzo, rivelatasi anche in questo caso una bufala.



© RIPRODUZIONE RISERVATA