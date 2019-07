FEDERICA LEPANTO/ “Massimo non è innamorato di Ilaria” (Temptation Island)

Federica Lepanto è una delle tentatrici della sesta edizione di Temptation Island 2019, il reality show dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia con grandissimo successo su Canale 5. La vincitrice del Grande Fratello 14 durante la sua avventura nel villaggio dei fidanzati si è avvicinata molto a Massimo, fidanzato di Ilaria, con cui ha avuto un feeling particolare. Improvvisamente però le cose sono cambiate e Massimo ha preferito spostare le sue attenzioni sulla single Elena lasciando in disparte la Lepanto. Tutto torna verrebbe da dire, considerando le parole di Federica che su Instagram aveva annunciato di essere uscita prima dal programma di Canale 5. Un’uscita che oggi ha raccontato nel dettaglio con una lunghissima intervista rilasciata al settimana Uomini e Donne Magazine.

Federica Lepanto: “Con Massimo si è creato immediatamente del feeling”

Federica Lepanto e Massimo di Temptation Island 2019 si sono subito avvicinati all’interno del villaggio dei fidanzati. “Tra me e lui si è creato immediatamente del feeling – ha raccontato la Lepanto, parlando del fidanzato di Ilaria. È nato tutto così velocemente che non ho avuto neppure modo di guardarmi intorno e vedere se potesse interessarmi avere un rapporto con qualcun altro. Abbiamo riso, siamo stati bene insieme: probabilmente da parte di Massimo c’era una semplice attrazione fisica”. Qualcosa però è cambiato, visto che Massimo ha deciso di proseguire il suo percorso di conoscenza con Elena; una scelta che Federica ha commentato così: “Non so bene cosa sia accaduto, ma forse c’è stato un episodio che ha spostato l’ago della bilancia. Durante un’esterna Massimo mi aveva detto che senza di me il suo percorso a Temptation Island non sarebbe stato lo stesso, perché tiravo fuori il meglio di lui”. In realtà ad allontanare i due sarebbe stata una frase poco carina pronunciata dal ragazzo verso la vincitrice del GF 14: “gli ho sentito pronunciare una frase che mi ha fatto allontanare, perché il suo tono non mi piaceva”.

Federica Lepanto: “Ilaria ha ragione: Massimo è immaturo”

Federica Lepanto ci è andata giù pesante su Massimo rivelando: “sembrava mi stesse trattando come una donna di poco conto e glielo feci notare. Da lì in lui c’è stato un cambiamento repentino. Purtroppo se con Massimo non si è accondinscendenti non ci si può andare d’accordo”. Parlando poi del rapporto tra Massimo e Ilaria, la gieffina non ha alcun dubbio: “per come l’ho conosciuto, in parte condivido le parole di Ilaria quando dice che è immaturo. Credo che lui non sia innamorato della sua fidanzata. Non l’ho mai sentito parlare di Ilaria. Tutte le volte che gli altri fidanzati si confrontavano sui loro problemi di coppia, lui si allontanava stufato e diceva di volersi divertire non rattristare”.



