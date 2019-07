Federica Lepanto si è fidanzata?/ “Kissing my boyfriend”: ecco la risposta!

Federica Lepanto si è fidanzata dopo Temptation Island? La protagonista delle prime puntate, ha cercato di corteggiare Massimo ma lui, dopo le prime battute complici, ha virato per un’altra ragazza, lasciando in “panchina” l’ex vincitrice del Grande Fratello. Lei quindi, ironizzando sulla possibilità di avere la perfetta dolce metà al suo fianco, ha baciato il suo salvagente e scrivendo “Kissing my boyfriend”. L’estate di Federica quindi, procede piacevolmente da single, senza particolari implicazioni. Del resto, proprio il popolo del web, ha incominciato a richiedere a gran voce la sua presenza come tronista per la prossima stagione del trono classico di Uomini e Donne, in partenza ufficialmente dal prossimo 16 settembre. Da questo mese in poi, specie quando si concluderanno le dinamiche di Temptation Island 2019, si partirà con il massiccio toto-nomi, nella speranza di scoprire in maniera anticipata, quali saranno i nuovi protagonisti del dating show in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset.

Federica Lepanto sul trono da settembre?



Nel frattempo Federica Lepanto, si gode la sua estate totalmente da single: si prepara per il trono classico di Uomini e Donne oppure, non ha trovato il ragazzo giusto? L’ex gieffina, dopo essere uscita dal villaggio dove si è registrato Temptation Island, ha rilasciato alcune dichiarazioni precise tra le pagine di Uomini e Donne Magazine, parlando proprio di Massimo e del suo rapporto con Ilaria: “per come l’ho conosciuto, in parte condivido le parole di Ilaria quando dice che è immaturo. Credo che lui non sia innamorato della sua fidanzata. Non l’ho mai sentito parlare di Ilaria. Tutte le volte che gli altri fidanzati si confrontavano sui loro problemi di coppia, lui si allontanava stufato e diceva di volersi divertire non rattristare”. A questo punto, non rimane altro che attendere come procederà la bollente estate di Federica, se punterà al trono come sperato dagli estimatori in rete o se, di contro, troverà a breve l’uomo della sua vita che le farà battere il cuore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA