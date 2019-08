Federica Lisi/ La morte di Vigor Bovolenta: “I miei figli la speranza per il futuro”

«La vita è davvero un attimo, guardo cosa è successo a mio marito o a Nadia Toffa»: Federica Lisi a sette anni di distanza dalla morte del marito Vigor Bovolenta si racconta a Libero e parla del dolore sofferto ma anche dell’amore nutrito per i figli ma non solo. Autrice del libro “Non ci lasceremo mai”, la Lisi ha ripercorso ai microfoni di Giovanni Terzi il dramma vissuto lo scorso 24 marzo 2012, quando il compagno pallavolista Vigor Bovolenta morì nel corso di una partita tra la sua squadra di Forlì e la Lube Macerata: «Come è andata avanti la mia vita? Aprendomi e condividendo; inizialmente parlando e scrivendo, il libro e le presentazioni (più di cento) sono state terapeutiche. Poi ascoltando e quando inizia a sentire significa che hai svoltato». L’amore è al centro di tutto, anche dopo la morte di ‘Bovo’: «Lì avevo le mie quattro “A”, più una in arrivo. Sono i miei figli: Alessandro, Arianna, Angelica, Aurora e Andrea nella pancia».

FEDERICA LISI E LA MORTE DI VIGOR BOVOLENTA

Federica Lisi ha sottolineato che dopo la morte del compagno non avrebbe potuto lasciarsi andare nemmeno per un istante, i figli la priorità assoluta: «Loro erano il mio progetto, la mia condivisione quotidiana e la speranza per il mio futuro». L’amore, dicevamo, e un’idea mai interrotta: «Non si è mai interrotto il mio sentimento di amare perché fa parte profondamente di me». Il dolore ma anche la voglia di ripartire, andando contro tutti quelli che pensavano che la sua vita si fosse fermata sette anni fa, in quei minuti quando “Bovo” morì: «Ho dovuto litigare anche con degli autori che volevano soltanto raccontare il momento della morte di Bovo; sono passati sette anni e la mia vita è adesso, nel mio nuovo percorso, dove sempre ci sarà sempre la mia speranza con mio marito ma in una forma differente».

FEDERICA LISI E IL SODALIZIO CON PIA TUCCITTO

Federica Lisi è infatti andata avanti e la sua vita è completamente cambiata grazie al sodalizio con la cantautrice rock Pia Tuccitto, artista che ha scritto per Vasco, Irene Grandi e Patty Pravo. Un incontro casuale al Roxy Bar nel 2014: «Abbiamo subito sentito il bisogno di scambiarci le esperienze, e così ho regalato il mio libro a Pia e lei il suo singolo». E da lì è iniziato tutto, un intreccio di vite «magico», con l’unione di musica e parole esattamente perfetto: «Lentamente ma con determinazione abbiamo iniziato a frequentarci; Pia ha conosciuto i miei figli e sentivo sempre più il bisogno di costruire e condividere con lei un pezzo della mia vita», arrivando ad intuire che Pia rappresentava la colonna sonora perfetta per il suo libro. E Federica Lisi non usa mezze misure per descrivere il loro rapporto: «Un rapporto puro. Siamo due donne con quattro palle».



