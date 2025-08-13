Federica Marchetti morta: Beatrice e Lorenza, due figlie sempre accanto a lei nella sfida contro la malattia.

Federica Marchetti è morta a soli 62 anni. La famosa regista che ha lavorato per diverso tempo al Centro di Produzione RAI di Napoli si era dedicata sin da quando era molto giovane a portare avanti la sua carriera televisiva. La donna era malata da diverso tempo di un male incurabile e purtroppo la patologia ha avuto la meglio sulla sua vita. Inizialmente aveva iniziato a fare la modella, ma vista la sua passione e bravura come autrice è riuscita ad arrivare alla regia di diverse tv per poi farsi conoscere anche in Rai.

Dopo la notizia della morte di Federica Marchetti molti si chiedono chi è il marito e chi sono le sue figlie. Al momento però non si hanno informazione su chi fosse il consorte della regista del Centro di Produzione Rai, dato che la donna ha sempre mantenuto nascosta la sua vita privata, soprattutto in ambito sentimentale. Sappiamo però che Federica Marchetti aveva due splendide figlie di nome Beatrice e Lorenza che le sono state accanto fino alla fine dei suoi giorni sostenendola nella difficile malattia.

Federica Marchetti, la carriera e il ricordo di Alessandro Cannavale

Federica Marchetti ha iniziato il suo lavoro come modella e la sua bellezza l’ha portata a venire fotografata da Helmut Newton, famosissimo fotografo. Nel corso degli anni è stata la regista di Un posto al Sole e Furore, due serie importantissime per Rai. Nelle ultime ore Alessandro Cannavale ha scritto una frase di cordoglio dove ricorda delicatamente la donna: “Un pezzo del corpo si stacca, una parte della mia vita è andata via. Ed un mare di ricordi affiorano nella mente diventando nitidi e pieni di malinconia”, e ancora: “Federica per tutto quello che abbiamo condiviso e per la gioia delle serate vinte insieme, per quella parte della vita che abbiamo condiviso e che ci ha reso così come siamo, il tuo sorriso la tua empatia e la straordinaria persona che sei”.