Non è riuscita a trattenere le lacrime Federica Masolin durante l’intervista a Luis Enrique, in particolare quando all’allenatore del PSG è stato chiesto un commento sulla dedica alla figlia Xana, morta di cancro a 9 anni. “Sei un essere umano fantastico e quella maglietta racchiude tante cose”, ha dichiarato l’inviato di Sky Sport a bordo campo, prima di porgli la sua domanda al termine della finale di Champions League PSG Inter.

“Mia figlia è con me dal momento in cui è andata via: è andata via con il corpo, ma è sempre con me spiritualmente”, ha risposto il tecnico spagnolo. “Non ho bisogno di una vittoria di Champions o di una sconfitta: la sento comunque. Nulla cambia in termini di sentimenti e voglio ricordarmi tutto ciò che di buono ha portato nella mia vita. Nella vita si nasce e si muore, tutto il resto si vede.”

Queste parole hanno scosso Federica Masolin, anche perché è incinta e sta per diventare mamma. Infatti, Cambiasso l’ha vista in difficoltà e ha preso la parola al suo posto.

FEDERICA MASOLIN COMMOSSA PER LA DEDICA DI LUIS ENRIQUE

“Partiamo noi, penso sia giusto così, per dare respiro a una futura neomamma”, ha detto Cambiasso, mentre le telecamere riprendevano Federica Masolin in lacrime per le parole commoventi di Luis Enrique sulla figlia scomparsa. Al termine del collegamento da Monaco di Baviera, la conduttrice di Sky Sport ha poi salutato tutti, lasciando intendere che si prenderà del tempo per portare a termine la gravidanza.

“Ci fermiamo qui, per quel che mi riguarda. È stato un onore per me condividere lo studio: siete diventati una famiglia per me.” Gianluca Di Marzio ha sottolineato che si tratta di uno stop temporaneo: “Non pensare di prenderti troppo tempo.” Infatti, Federica Masolin ha confermato che i suoi colleghi sono, di fatto, gli zii della bambina che sta per nascere, la piccola Nina.