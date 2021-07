Federica Morelli e Silvia Fortini, ex e moglie Roberto Mancini/ Divorzio amaro, ma…

Roberto Mancini e Federica Morelli, un trauma gli ha allontanati

Federica Morelli e Silvia Fortini sono rispettivamente la ex e la moglie di Roberto Mancini, l’allenatore della Nazionale Italiana di Calcio. La prima moglie è stata Federica Morelli: un matrimonio durato più di vent’anni visto che la coppia si è sposata nel 1990. Un matrimonio suggellato dalla nascita di tre figli Filippo, Andrea e Camilla, ma la storia ha subito un brusco freno negli anni 2000. Per la precisione nel 2009 la coppia vive una profonda crisi confermata proprio dall’ufficio stampa dell’ex calciatore.

Roberto Mancini/ "Dobbiamo recuperare le forze rimaste e giocarci la finale"

“Nel 2009 il matrimonio ha vissuto un trauma che li ha allontanati, tanto che la coppia negli ultimi due anni ha vissuto di fatto separata – si legge nel comunicato che all’epoca Mancini aveva condiviso con i media per annunciare la crisi con la moglie Federica. Nel comunicato si leggeva anche: “dopo un lungo periodo di riflessione, Roberto Mancini ha deciso di avviare le pratiche per la separazione e il divorzio”. A questo comunicato, la moglie Federica Morelli rispose in modo piccato “scelta, tutta personale, del marito di interrompere unilateralmente un rapporto matrimoniale che dura ininterrottamente da venticinque anni”. Il divorzio tra i due è arrivato nel 2015 ed è costato tantissimo all’ex allenatore dell’Inter che ha dovuto versarle un assegno di mantenimento di circa 40mila euro al mese.

Roberto Mancini, auguri a Gianluca Vialli/ “Buon compleanno bomber e fratellino”

Roberto Mancini e la moglie Silvia Fortini: la scintilla a Saint Tropez

Dopo la fine del matrimonio con Federica Morelli, Roberto Mancini si è legato a Silvia Fortini, sua assistente legale. L’amore tra i due diventa di dominio pubblico nel 2017 quando i due vengono paparazzati insieme in una vacanza a Saint Tropez. Poco dopo la coppia vola alle Antille per una fuga romantica e i due hanno cominciato a fare le cose sul serio al punto che nel 2018 l’allenatore decide di sposarsi per la seconda volta. Silvia Fortini lavora come capo all’interno di un prestigioso studio legale di Roma e tra i suoi clienti ci sono società commerciali e di servizi, banche, istituzioni finanziarie, imprese di costruzioni e personaggi di spicco. La notizia delle seconde nozze viene ufficializzata dal settimanale Chi che scrisse: “convola a nozze con Silvia Fortini, dapprima il suo assistente legale, poi la sua dolce metà”.

LEGGI ANCHE:

Lory Del Santo "Notte di s*sso con Roberto Mancini"/ "Anche Vialli mi puntava, ma..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA