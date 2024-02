Federica Morello: chi è Valhalla, prima donna di Ciao Darwin 9/ “Ecco come sono stata scelta tra 400 ragazze”

Chi è Federica Morello, prima donna di Ciao Darwin 9 nota anche come Valhalla

Ogni edizione di Ciao Darwin ha sempre visto la presenza di due prime donne, il cui compito è stato quello di accompagnare i partecipanti, sfilare e ballare. In Ciao Darwin 9 il compito è andato a due bellissime ragazze, una mora e una bionda: Federica Morello e Noemi Pirozzi. Federica ha 28 anni, è originaria di Sanremo, ed è un’ex maestra di asilo.

Su Instagram ha annunciato con parole di grande gioia e soddisfazione la sua esperienza a Ciao Darwin 9. “Non sono mai stata così felice e fiera di condividere una novità con voi!!! – ha esordito – Sarò una delle due PRIME DONNE di CIAO DARWIN 9. È stata un’esperienza incredibile condivisa con persone incredibili!” E ancora: “In questo Ciao Darwin 9 mi vedrete nel ruolo della prima donna, soprannominata Valhalla”. È così infatti che l’ha soprannominata Paolo Bonolis, probabilmente per i suoi colori ‘nordici’.

Federica Morello: “Ecco come sono stata scelta per Ciao Darwin 9”

In un’intervista rilasciata a Primalariviera, Federica Morello ha spiegato com’è stata scelta per Ciao Darwin 9: “In realtà non è partito da me. – ha esordito – Tra le tante cose che faccio seguo molto la mia pagina Instagram e ho contatti con molte persone. A febbraio ho ricevuto una telefonata che mi annunciava che ero stato notata e se avessi avuto il piacere di andare a Milano a partecipare al casting.” Inizialmente Federica non era convinta, poi ha cambiato idea: “a una proposta del genere non si poteva dire di no, visto anche che ho 28 anni e quindi in un certo senso sono ‘vecchia’ per questo tipo di lavoro. Era un’occasione che non si poteva accantonare”. Così si è presentata ai casting con altre 400 ragazze e, dopo un paio di provini, è stata scelta per il ruolo di prima donna.

