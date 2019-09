Federica Moro e Matteo Del Carratore/ “Sposati da 2 anni, ma quanta strada insieme..”

Federica Moro e Matteo Del Carratore festeggiano oggi una ricorrenza molto speciale. Lo ha ricordato l’ex Miss Italia, che in un post su Instagram ha condiviso una foto proprio in compagnia del marito. «Stiamo insieme da quasi 17 anni, siamo sposati da 2, quanta “strada” insieme!!! Buon anniversario», ha scritto l’attrice. Un gran bel traguardo quello che ha raggiunto, dunque, la coppia. Ne è consapevole la stessa Federica Moro. «All’inizio è facile, è far durare una relazione la vera magia», ha infatti spiegato. Matteo Del Carratore ha decisamente apprezzato il messaggio di auguri della moglie, infatti ha commentato il post con l’emoticon delle bottiglie di champagne. È dunque pronto a festeggiare questa lieta ricorrenza con la moglie? «Auguri amici», ha invece scritto Elena Barolo, il cui messaggio compare tra i commenti al post del volto iconico degli anni ’90, associata spesso al telefilm “College”.

FEDERICA MORO E MATTEO DEL CARRATORE “QUANTA STRADA INSIEME…”

Ieri invece Federica Moro ha scherzato sulla Milano Fashion Week. «Oggi un look molto molto minimale», ha scritto l’attrice mostrandosi con un look “jungle”. E lo ha fatto con ironia. «Make up: nessuno, solo occhi gonfi da meno 12 ore di fuso orario. Hairstylist: acqua e sale». Recentemente abbiamo visto Federica Moro a Mattino 5, ma in tv sta trovando meno spazio che in passato. Il successo lo ha raggiunto nel 1982, quando si è classificata al primo posto a Miss Italia. All’epoca aveva solo 17 anni, ma riuscì ad incantare il pubblico e la giuria col suo sorriso smagliante e i suoi occhi verdi. Oggi ha 54 anni ma non ha perso il suo splendore, come dimostra anche dalle foto che pubblica su Instagram. La sua carriera è stata in continua ascesa, infatti è diventata presentatrice e attrice, ha recitato al fianco di Adriano Celentano e poi ha lavorato in telefilm cult come “College” e “I ragazzi della 3° C”.





