Federica Nargi si racconta a Verissimo

Federica Nargi è la prima ospite di oggi domenica 2 febbraio a Verissimo, dove ha raccontato alcune tappe della sua vita, dalla famiglia alla carriera che le ha regalato grandi soddisfazioni nel corso degli anni.

“Non rinnego le mie origini, non c’entra da dove arrivi se poi hai degli obiettivi e dei sogni da perseguire. Mia nonna l’ho persa due anni fa ed era un punto di riferimento importante, chiedevo qualsiasi cosa a lei, aveva 93 anni ma le chiedevo tutto. Mi ha insegnato ad affrontare la vita sempre con il sorriso, a non farmi vedere mai male dagli altri. Vedere come si amano i miei genitori è una rarità, per questo ho costruito una base solida con Alessandro, cerco di trasmettere alla mia famiglia tutto, erano preoccupati quando ho preso la strada”. Sul marito Matri, l’ex velina di Striscia la notizia ha confessato: “E’ sempre stato il mio supporto, quando ero a Ballando con le stelle è rimasto da solo con le bambine, non è stato facile non avere la mamma in casa”.

Verissimo, Federica Nargi ammette: “Voglio essere tutto per i miei figli”

Sempre nel salotto di Silvia Toffanin, Federica Nargi ha parlato anche della sua famiglia e dei figli, ammettendo di avere un legame molto importante con i frutti del suo amore con l’ex calciatore Alessandro Matri.

“Con la mia famiglia e i figli stiamo ancora crescendo insieme, è bello ora guardare il mondo con occhi diversi e i loro occhi, io e Alessandro siamo dei genitori molto presenti, stiamo cercando di instaurare un legame, voglio essere per i miei figli un punto di riferimento, quella compagna di vita di tutto. Se mi chiedono un figlio maschio? Il massimo sarebbe stato avere tre figli, ma già tornare a casa così è impegnativo” ha ammesso l’ex concorrente di Ballando con le stelle. Riguardo alle possibili nozze, Federica Nargi ha confidato: “Una volta sognavo il matrimonio. Più di così cosa posso sognare? Per il futuro sogno di continuare a vivere con questa serenità”

