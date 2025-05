Dal bancone di Striscia alla pista di Ballando, la carriera e la vita privata di Federica Nargi

Da quando calcava il palco di Striscia la Notizia come velina è passato tanto tempo. Esattamente tredici anni dal suo ultimo sacchetto. Federica Nargi, splendida modella e showgirl di trentacinque anni, ha costruito un carriera di successo nel mondo dello spettacolo. Non ha mai mollato di un centimetro, nemmeno quando assieme al compagno Alessandro Matri ha costruito una famiglia, con la nascita delle due figlie Sofia, nata il 26 settembre 2016, e Beatrice, nata il 16 marzo 2019.

Alessandro Matri, chi è il compagno di Federica Nargi/ Insieme da 16 anni: "Il nostro segreto..."

“Prima di avere dei figli hai altre priorità. Ero concentrata su me stessa, sulla mia famiglia…”, ha raccontato la modella in una bella intervista rilasciata a Verissimo, qualche tempo fa, nel salotto di Silvia Toffanin.

Federica Nargi, l’ex velina rivendica con orgoglio la scalata al successo: “Nessuno ti regala nulla…”

Federica Nargi ha preso parte anche alla scora edizione di Ballando con le Stelle, giocandosi il titolo fino alla fine. Al di là della classifica finale è stata una delle assolute protagoniste. Una soddisfazione per chi, come lei, si è sempre sudata ogni traguardo. “Non c’entra da dove arrivi, se hai un obiettivo o un sogno lo puoi raggiungere”, ha dichiarato Federica Nargi. Un messaggio che trasmette orgogliosamente alle due figlie, per le quali vuole essere un esempio positivo da seguire.

Federica Nargi, l'amore per il compagno Alessandro Matri e le figlie Sofia e Beatrice/ "Ho capito che..."

“Nessuno ti regala niente, a me nessuno lo ha fatto. Sono contenta del percorso che ho fatto”, ha sottolineato l’ex velina ripercorrendo le tappe della sua carriera. Da quella prima volta sul bancone più famoso di Italia, come dicevamo, è passato tanto tempo ma Federica Nargi ha saputo rimodellarsi brillantemente nel mondo dello spettacolo tra ospitate, collaborazioni e nuovi progetti con lei protagonista.