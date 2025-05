Molti la ricordano per la sua avventura sul balcone di Striscia la Notizia, ma oggi Federica Nargi è molto più di una velina. Modella, imprenditrice, mamma di due splendide bambine e moglie di Alessandro Matri. Con l’ex calciatore, ormai, fa coppia fissa da quasi vent’anni. Una lunga storia d’amore che ha permesso alla coppia di evolversi, conoscersi meglio tra pregi e difetti. “È una rarità avere un rapporto come il nostro in questo mondo”.

“Secondo me il nostro segreto è essere rimasti molto fedeli a noi stessi. Facciamo parte di questo mondo, ma cerchiamo di prenderlo con le pinze”, ha detto la showgirl trentacinquenne, ancora oggi in splendida forma. “Io e Alessandro siamo molto diversi, ma anche molto simili. I nostri valori sono gli stessi”, spiega Federica Nargi. A rendere il rapporto più pepato un pizzico di sana gelosia, anche se lui lo sarebbe di più a detta della Nargi in una intervista a Verissimo.

Oggi, come dicevamo, Federica Nargi è una donna realizzata. La sua storia d’amore prosegue a gonfie vele, il lavoro le regala grandi soddisfazioni tra ospitate e partecipazioni a vari programmi televisivi di punta, come Ballando con le Stelle, dove pochi mesi fa ha fatto un figurone. Nessun matrimonio all’orizzonte con il suo compagno Alessandro, anche se Federica Nargi ammette che fino a non molto tempo fa, l’idea delle nozze era una vero e proprio sogno, un traguardo da coronare.

“Ma adesso le cose non stanno più così”, spiega l’ex velina. Che ammette, allo stesso tempo, di aver accarezzato l’idea, di ampliare ulteriormente la famiglia. In fondo, però, la modella e il suo compagno hanno trovato l’equilibrio perfetto così, con le figlie Beatrice e Sofia che li tengono già molto impegnati.