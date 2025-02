Nata a Roma nel 1990, Federica Nargi è tra le donne più belle d’Italia, particolarmente amata fin da quando nell’estate del 2008 ha preso parte a Veline, il programma di Canale 5, vincendo la finale e arrivando fino a Striscia la Notizia insieme a Costanza Caracciolo. Le due showgirl per anni sono state protagoniste del programma di Antonio Ricci: dal 2008 al 2012, infatti, sono state una coppia di veline molto amate. Negli anni successivi, Federica Nargi ha debuttato al cinema, sviluppando anche maggiormente la sua carriera come modella.

È diventata infatti testimonial di una serie di brand come ad esempio Yamamy e ancora Golden Point. Non sono mancati però neppure i programmi televisivi come Cuochi e Fiamme Celebrities e Pechino Express. Per quanto riguarda il cinema, invece, Federica Nargi ha recitato in “Capital Basilico 2 – I Fantastici 4+4” di Massimo Morini, mentre “Ma tu di che segno 6?” di Neri Parenti ha segnato un successo importante. Negli ultimi anni Federica Nargi ha ottenuto un successo importante in vari programmi tv: alla trasmissione “Tale e quale show” ha partecipato nel 2021, conquistando il pubblico. A “Ballando con le Stelle”, nel 2024, ha ottenuto una popolarità inaspettata: con la sua simpatia ha incantato il pubblico, riuscendo inoltre ad ottenere anche un successo importante nella gara, classificandosi terza. Una posizione che comunque, secondo i telespettatori, sarebbe dovuta essere ben più alta.

Federica Nargi, chi è: ha lasciato casa da ragazzina per tentare il successo

Per inseguire il suo sogno di diventare modella e showgirl, Federica Nargi ha lasciato casa sua quando era appena una bambina. Non aveva neppure diciotto anni, infatti, quando è andata via di casa per tentare la fortuna. Aver preso la distanza dai suoi genitori, però, l’ha fatta soffrire molto. “Tenere tutto dentro per far vedere la mia parte positiva, energica, mi portava a volte a crollare” ha raccontato Federica.