Dopo aver brillato sulla pista di Ballando con Le Stelle, Federica Nargi ha accettato di mettersi alla prova nell’ultima puntata di “Stasera tutto è possibile“, il comedy show leader negli ascolti presentato da Stefano De Martino in prima serata su Rai2. La ex velina di Striscia La Notizia dopo aver trascorso un periodo lontano dal mondo della televisione e dello spettacolo è tornata alla ribalta proprio grazie alla partecipazione a Ballando dove è stata una delle concorrenti più apprezzate dalla giuria e dal pubblico. Un percorso che ha affrontato con grande determinazione dimostrando di avere un grandissimo talento come ballerina e showgirl. Dalle pagine di Vanity Fair, la showgirl ha parlato della sua infanzia e delle sue origini confessando: “non le rinnego più, vengo da un quartiere molto difficile di Roma, Tor Bella Monica, del quale si parla sempre e solo per i fatti di cronaca nera”.

Le radice restano importanti, nonostante tutto e tutti. Lo sa bene Federica Nargi che quando è entrata nel mondo della televisione ha iniziato a rinnegare le sue origini per paura che il suo quartiere potesse diventare un’etichetta. “Negli anni ho imparato a non vergognarmi delle mie origini” – ha sottolineato la Nargi precisando – “non c’entra da dove arrivi, se hai un obiettivo e un sogno lo puoi raggiungere. Nessuno ti regala niente”.

Non solo showgirl, Federica Nargi è anche una mamma e una donna innamorata, lei che da anni vive uno speciale amore con Alessandro Matri, ex calciatore di Milan e Juventus. Dalla loro unione sono nate anche due figlie meravigliose, Sofia e Beatrice.

Tra i due manca solo il tanto atteso matrimonio, del quale si vocifera da anni ma che per il momento non è stato ancora ufficializzato, una relazione che però rimane speciale e in futuro potrebbero optare per le tanto sognate nozze.