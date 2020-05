Federica Nargi e Alessandro Matri/ “Matrimonio? la proposta ci sarà ma..” (Verissimo)

Pubblicità

Federica Nargi e Alessandro Matri sono tra gli ospiti di “Verissimo – Le Storie”, il “meglio di” del rotocalco televisivo di successo condotto da Silvia Toffanin e trasmesso in replica su Canale 5. Tra le interviste riproposte c’è anche quella fatta Federica Nargi e Alessandro Matri che, per la prima volta in assoluto, hanno deciso di parlare della loro storia d’amore in tv. “Sono stati 10 anni belli, non solo di rose e fiori, ma anche di tante litigate, perché siamo stati distanti a lungo” ha raccontato la ex velina di Striscia La Notizia legata sentimentalmente all’ex attaccante da ben dieci anni. Una lunga storia d’amore quella tra la showgirl e il calciatore che adesso puntano al matrimonio come hanno rivelato proprio nel programma di Canale 5. A confessarlo è stato proprio Alessandro che ha detto: “volevo chiederglielo quest’anno di sposarci, ma è che è nata Beatrice quindi devo rinviare. In programma ci sarà, non le ho ancora fatto la proposta ma ci sarà, è giusto per consolidare la famiglia. Abbiamo tanti amici e quindi credo sarà una grande festa”. La ex velina allora ha colto la palla al balzo dicendo: “e fammela ‘sta proposta. Dopo 10 anni dovrebbe essere una grande festa…”.

Pubblicità

Federica Nargi e Alessandro Matri matrimonio: “è in programma”

La storia d’amore tra Federica Nargi e Alessandro Matri procede a gonfie vele anche se la showgirl non nasconde che all’inizio ha avuto qualche dubbio. In particolare la ex velina di Striscia La Notizia si è soffermata sul carattere dell’ex calciatore: “Alessandro è molto timido non mi vuole mai abbracciare o baciare in pubblico. Ora lo conosco, ma durante la prima vacanza insieme ha fatto qualcosa che mi ha scosso”. La Nargi ha proseguito raccontato la prima vacanza con il compagno: “mi ha portata a Formentera, che è piena di paparazzi, io non c’ero mai stata e non lo sapevo. Quando eravamo in spiaggia avevamo sempre i lettini lontani e non mi baciava mai. Io ho iniziato a pensare che il problema fossi io, mi sono fatta tanti pianti. Però poi quando eravamo in casa, tornava dolce e affettuoso. Allora ho capito che era solo timidezza”. Un piccolo “problema” ampiamente superato visto che la coppia dopo 10 anni d’amore è più innamorata che mai. Ad unirli anche la nascita delle figlie Beatrice e Sofia. “Siamo comunque alle prime armi come genitori. Siamo sempre attenti a non fare errori” ha detto la showgirl che parlando della seconda gravidanza ha detto: “la seconda bimba è stato un grande cambiamento anche perché Sofia era abituata ad avere tutte le attenzioni per sé. Ora si è abituata. Inizialmente è stata dura”. Parlando poi di Federica “mamma”, l’ex calciatore ha precisato: “è una brava mamma e quella è la cosa più importante. Le mie bimbe crescono in fretta e io sono sempre più geloso. Come faccio con tre donne? E’ sempre la più grande che mi dà problemi ed è da tenere sotto occhio”.

Pubblicità

Alessandro Matri non gioca più: l’annuncio sui social

Intanto in queste giorni Alessandro Matri ha annunciato il suo addio al mondo del calcio. L’ex attaccante ha condiviso questo momento importante della sua vita anche con i suoi fan con un lunghissimo post pubblicato sui social. “Difficile descrivere le mie emozioni in questo periodo di isolamento, che per me era anche una pausa in attesa di trovare una squadra” – ha scritto il campione – “Ho vissuto un sogno, quello che speri da piccolo e si trasforma in realtà. E’ strano come la conclusione di questo turbine di riflessioni sia uscito dalla mia bocca senza che quasi me ne rendessi conto, ma era lì, ed aspettava solo il momento giusto”. Un ringraziamento speciale poi: “ai tifosi, le società di calcio, tutte le persone che mi hanno affiancato e voluto bene, i miei procuratori, in particolare al grande Tullio Tinti, i compagni e gli allenatori, che mi hanno fatto sentire la loro presenza durante il mio percorso professionale, e inondato di messaggi in questi due giorni”. Un ringraziamento speciale anche alla moglie Federica Nargi e alle figlie Sofia e Beatrice: “mi riempiono la vita, e alla mia famiglia che mi sostiene sempre. Non so cosa mi aspetterà, ho tante idee, speranze e voglia di fare, ma un cosa è certa… non vi dimenticherò mai. Grazie!”. Anche la moglie Federica Nargi ha voluto festeggiare questo momento della vita del compagno scrivendo: “hai deciso di chiudere uno dei capitoli più importanti della tua vita fatto di sacrifici, dedizione, passione e soddisfazioni… Costellato da gioie e a volte dolori, ma in ogni caso sei riuscito ad uscirne sempre vittorioso grazie all’umiltà e all’onestà che ti contraddistinguono. Come cita una famosa canzone: ‘Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall’altruismo e dalla fantasia”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA