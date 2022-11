Federica Nargi e Alessandro Matri verso il matrimonio?/ “Distanze fermano la gelosia”

Federica Nargi e Alessandro Matri si raccontano a tutto tondo: i retroscena d’amore

Sono una coppia fissa da all’incirca tredici anni a questa parte e rappresentano il connubio perfetto del calciatore in coppia con la velina, Alessandro Matri e Federica Nargi, ma il matrimonio per loro può aspettare. O almeno questo é stando ad un’intervista rilasciata dalla coppia e ripresa tra le pagine del Corriere. La coppia, lui uno stimato calciatore e opinionista a Dazn e lei velina mora storica di Striscia la notizia e personaggio popolare, aveva un primo incontro in discoteca nel 2009, che si rivelava da subito galeotto. I due compagni di vita ora sono dei genitori trentenni e innamorati come molti. Ma com’è andato il primo incontro tra i due genitori di Beatrice e Sofia? «In discoteca a Milano. Non gli ho dato il numero per un mese -fa sapere Federica Nargi sulla conoscenza che avviava con Alessandro Matri-, semmai lo chiamavo io da numero sconosciuto. Ma me lo ritrovavo nei locali ogni domenica».

E l’opinionista di Dazn le fa poi, così, eco: «Poi mi ha chiamato dal fisso e ho preso a telefonarle a tutte le ore». L’attrazione a primo acchito, tra i due, fu da subito fatale e Alessandro Matri perdonava anche le lacune in fatto di cucina a Federica Nargi, così come testimonia lei al ricordo di un particolare retroscena: «La prima volta che l’ho invitato a cena, non sapendo cucinare, gli ho dato di secondo i sofficini. Ma non ci siamo più lasciati». Ai primi tempi della conoscenza avevano 18 e 24 anni e viene facile chiedersi che tipo di relazione li vincolasse all’incipit del loro idillio d’amore. Una curiosità a cui replica Alessandro Matri: «Fino al 2015, molto a distanza, io giocavo al Cagliari, poi alla Juventus, alla Fiorentina, al Genoa e solo in parte a Milano, dove lei lavorava. Quello ha aiutato. Poi, sono andato alla Lazio e abbiamo iniziato la convivenza a Roma, dove lei ha i genitori. A quel punto, c’era da tempo l’idea di fare famiglia». Le distanze, talvolta, distruggono un rapporto, ma talvolta possono aiutare a superare alcuni limiti, come la gelosia tra due persone che si amano. O almeno così testimonia Federica Nargi, che nella sua intervista rivelatrice ammette testualmente che la distanza tra i due genitori vip “Ha aiutato a costruire fiducia. Io sono di una gelosia estrema, anche se non me ne dà motivo, ma le spasimanti mi preoccupavano: era calciatore, bello, famoso». Ma quali motivi avrebbe avuto Federica Nargi per essere gelosa di Alessandro Matri? A replicare é l’icona del calcio: «Rispondo io. Ora non più, ma controllava a che ora tornavo, con chi uscivo. Faceva scenate».

Matrimonio all’orizzonte per Federica Nargi e Alessandro Matri?

Col senno di poi, Alessandro Matri e Federica Nargi si dicono una coppia solida, genitori di due figlie a cui i due sono molto legati. Eppure il matrimonio per entrambi può aspettare e non rientra nella lista delle priorità di coppia. O, almeno, questo trapelerebbe dalle dichiarazioni di Matri, che nel 2020 lasciava il calcio: «Arriverà. Ma già avere un figlio vuol dire “per sempre”. -fa sapere-. Lo faremo perché è un segno d’amore e una tutela delle figlie».

