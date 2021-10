Federica Nargi è Daniela Goggi a Tale e quale Show/ Loretta come reagirà all’imitazione della sorella?

Una prove difficile aspetta Federica Nargi a Tale e quale show

Francesca Nargi dovrà presentare Daniela Goggi a Tale e Quale Show per la gioia di Loretta che non vede l’ora di vedere come la showgirl possa imitare la sorella. Dunque per questo ci troviamo di fronte a una prova che non potrà che emozionare tutti i presenti. É sarà proprio la Goggi a dare il giudizio giusto, perché di Daniela conosce ogni sfumatura di voce. Francesca dovrà lavorare molto, anche se rispetto agli altri personaggi che le sono stati assegnati le scorse puntate, questo sembrerebbe più facile da imitare.

Alessandro Matri, Sofia e Beatrice, compagno e figlie Federica Nargi/ Presto sposi?

Federica Nargi: un percorso complicato a Tale e quale show

Per Federica Nargi il percorso a Tale e Quale è davvero insidioso. Non è una cantante e nonostante sia intonata, ha difficoltà a calarsi nei personaggi. Oltretutto gli autori le assegnano artisti lontano dalle sue corde, questa volta ha dovuto portare in scena Jennifer Lopez. Nella clip di presentazione la showgirl si è lamentata, nonostante si impegni tutto il giorno a studiare la parte, in puntata non riesce ad andare oltre l’ultima posizione. La canzone – Pati – non è stata facile da interpretare, la vocalità non si è minimamente avvicinata a quella della Lopez, il trucco e parrucco è stato impeccabile. Alla fine Francesca è rimasta soddisfatta del lavoro che ha fatto su di lei per rappresentare la Lopez, perchè almeno è riuscita a far uscire quel lato sensuale che la diverte molto.

FEDERICA NARGI È JENNIFER LOPEZ/ Malgioglio la bacchetta: "Se canti sotto la doccia…"

Il giudizio di Cristiano Malgioglio è stato il più critico, lui adora Jennifer Lopez tanto da avere ad ogni parte del suo corpo tatuato il nome dell’artista. Francesca Nargi è lontana da questo personaggio, potrebbe sfidarla solo in bellezza per il resto è bocciata: 9 punti. Loretta Goggi ha evidenziato qualche problema di intonazione che la showgirl non ha avuto nelle altre esibizioni. In compenso si è mossa bene, JLo ha una voce sottile ma leggermente bassa, nonostante Francesca abbia lavorato tanto non è riuscita a imitare l’artista alla perfezione: 5 punti. Giorgio Panariello ha notato qualche problema di intonazione: 6 punti. Mario Giordano in risposta a Malgioglio che ha detto alla Nargi di chiudere la finestra quando canta sotto la doccia, ha detto alla showgirl di chiamarlo quando è sotto la doccia: 6 punti. la puntata non è andata bene per Francesca Nargi che ha totalizzato 31 punti piazzandosi al penultimo posto. Nella classifica generale dopo tre puntate ha ottenuto 96 punti fermandosi in penultima posizione. Francesca i suoi 5 punti li ha dati a Michele Zarrillo, mentre lei li ha ricevuti da Francesca Alotta.

Federica Nargi è Baby K/ Altro flop a Tale e Quale Show dopo il "massacro dei social"

I fan continuano ad attaccare Federica Nargi

Dopo l’esibizione Francesca Nargi è stata attaccata sui social. Imitare Jlo non è facile per nessuno, soprattutto per chi non è nemmeno cantante. I commenti su di lei sono stati abbastanza severi: “Incommentabile non basta sculettare”. C’è chi l’ha anche difesa, mettendo in evidenza la sua umiltà e carineria, non è una cantante e lei lo sa. Fa quello che può nonostante le vengano assegnate esibizioni difficili. Nel complesso piace come donna, ma meno come imitatrice.



© RIPRODUZIONE RISERVATA