Da modella a velina, da velina a showgirl a tutto tondo. Federica Nargi si sta ritagliando un ruolo da protagonista a Ballando con le Stelle 2024, con l’obiettivo di divertirsi e possibilmente arrivare fino in fondo. A tifare per lei, ovviamente, ci sono il marito ed ex calciatore Alessandro Matri e le due figlie Sofia e Beatrice. Tutta la famiglia segue Federica in questa bella avventura televisiva, con l’ex velina ora unicamente concentrata su quest’esperienza e ovviamente sulla sua vita da mamma.

“Con l’arrivo delle figlie le discussioni sono aumentate tra di noi perché essere genitore ti obbliga a prendere decisioni continue”, ha raccontato Matri in una intervista al Corriere della Sera. Secondo l’ex attaccante, la sua dolce metà sarebbe un bel peperino all’interno della coppia, almeno fino a qualche tempo fa, quando bastava poco per innescare la sua gelosia. “Avevo una fan addosso e ho visto come un’onda anomala attraversare la sala e piombare addosso a questa tizia per spostarla di peso”, l’aneddoto di Matri.

Federica e Alessandro stanno insieme ormai da quindici anni, sono una coppia rodata e sono ancora molto uniti. Uno dei segreti, molto probabilmente, è coltivare se stessi anche al di fuori della coppia. La Nargi, ad esempio, ama lo sport e non si nega mai dei momenti per sé.

“Non rinuncio ad un bel massaggio. Quelli drenanti fanno molto bene. Attività fisica per me vuol dire anche camminare. Lo faccio moltissimo durante il giorno, da sola o con le bimbe, a volte preferisco spostarmi a piedi e lasciare a casa la macchina”, ha spiegato a La Gazzetta dello sport, in merito alla suo routine famigliare.

