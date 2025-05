Federica Nargi è fiera e orgogliosa della sua storia d’amore con Alessandro Matri, che procede da oltre quindici anni. Dalla loro relazione sono nate due splendide figlie, Sofia e Beatrice, a cui entrambi sono profondamente legati. Quando Federica – non più tardi di qualche mese fa – ha partecipato a Ballando con le Stelle, ha dovuto fare i conti con la nostalgia delle piccole e la mancanza con cui quest’ultime hanno dovuto fare i conti. “Lasciare le bambine è stata per me la cosa più difficile. Conciliare gli impegni e la vita familiare non è mai semplice. Anche perché so che manco loro da morire”, aveva raccontato l’ex velina durante il talent.

A tranquillizzarla e rasserenarla ci aveva pensato Alessandro Matri, un padre sempre molto presente e premuroso, oltre che un compagno innamorato. “Ho cercato di far capire loro che mamma lavora. Ed è stato anche un modo per far imparare loro che nella vita devi lavorare sodo per realizzare un sogno”, le parole di mamma Federica.

Federica Nargi e Alessandro Matri: momenti difficili dopo i figli, ma mai nessuna crisi

In una intervista rilasciata invece a Verissimo, parlando della sua storia d’amore con Alessandro Matri e affrontando il tema delle genitorialità, Federica Nargi aveva condiviso il desiderio poi accantonato di avere un terzo figlio. “Avere tre figli mi sarebbe piaciuto”, ammette infatti la showgirl. “Ma poi quando torno a casa capisco che va bene così. La genitorialità è un mix tra amore infinito e sopravvivenza”, le sue parole.

Sempre in tema di figli, Alessandro Matri aveva invece sottolineato le difficoltà di coppia subentrare dopo la nascita di Beatrice e Sofia. “Le discussioni aumentano coi figli. Ci sono state tante, tante discussioni. Perché essere genitore ti obbliga a prendere decisioni continue”, spiega l’ex attaccante. Entrambi, però, assicurano di non aver mai vissuto una vera crisi.

