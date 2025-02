Alessandro Matri e Federica Nargi sono legati praticamente da sempre. Più di quindici anni d’amore l’uno al fianco dell’altro, la nascita di due splendide figlie, Sofia e Beatrice, e tanti progetti ancora in cantiere. Non è detto che tra questi ci sia il matrimonio, dato che la coppia ha sempre detto le nozze non sono una priorità quando c’è un sentimento genuino, come il loro, alla base. Recentemente, Federica Nargi, ha preso parte a Ballando con le Stelle e il suo compagno, Alessandro Matri, le è sempre stato vicino per sostenerla in questa grande avventura.

Tra gelosie, tifo ed un po’ di nostalgia, l’ex attaccante ha affrontato tutto con grande ironia, cercando di essere per Federica un vero punto di riferimento. “Prima di partecipare mi aveva detto che nel ballo c’era contatto e intimità con il maestro. Io le ho detto di non rompermi le pa**e con ste cose (ride, ndr), perché si può ballare anche senza intimità”, aveva detto simpaticamente Alessandro Matri.

Federica Nargi e il matrimonio con Alessandro Matri: “Arriverà ma…”

Federica Nargi, parlando della loro storia d’amore a Verissimo, aveva raccontato alti e bassi di un rapporto che è stato e continua ad essere straordinario. Non solo perché ha portato la coppia a mettere al mondo due figlie eccezionale, ma perché il loro amore si rinnova giorno dopo giorno. “Abbiamo vissuto tanti anni belli, non solo di rose e fiori, ma anche di tante litigate, perché siamo stati distanti a lungo”, ha confidato Federica Nargi in una intervista.

“Io sono di una gelosia estrema”, ha detto sempre la showgirl in una intervista al Corriere, ricordando un aneddoto della loro storia. “Una volta in un locale piombai addosso una tizia che si avvicinò a lui. Matrimonio? Arriverà, anche se avere un figlio già vuol dire per sempre”, ha assicurato la Nargi.

