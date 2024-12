Ballando con le stelle 2024, Federica Nargi si commuove: “Emozioni forti, momenti difficili e grandi soddisfazioni”

Federica Nargi vincitrice di Ballando con le stelle 2024? L’ex Velina di Striscia la notizia è tra le candidate al trionfo finale e che sia agguerrita e determinata per raggiungere l’obbiettivo lo ha rivelato lei stessa: “Non ci voglio pensare che siamo alla fine di questa esperienza perché mi prende un male incredibile…non ci voi pensare fino all’ultimo saremo i Nargilla belli carichi e determinati” E subito dopo ha parlato del suo percorso rivelando tutte le sue paure: “Paura di essere giudicata e di essere vista solo come la bellona del cast e non come Federica”

“È stato un viaggio pazzesco, abbiamo condiviso emozioni forti, momenti molto difficili ma anche grandi soddisfazioni.” ha rivelato con le lacrime agli occhi Federica Nargi mentre Luca Favilla le ha fatto eco: “Io sono soddisfatto di questo percorso.” Dopo la clip la coppia è scesa sulla pista dello show per dare il massimo alla finale di Ballando con le stelle 2024 cimentandosi con un sensualissimo Paso che ha messo in mostra ancora una volta tutto il suo talento. Insomma l’ex velina vuole trionfare saranno loro la coppia vincitrice di Ballando con le stelle 2024?

La parola sulla coppia formata da Federica Nargi e Luca Favilla alla finale di Ballando con le stelle 2024 è passata alla giuria. Per Carolyn Smith è stata la loro migliore coreografia e non solo i passi erano corretti ma anche e soprattutto l’intensione, per Sara Di Vaira la sua bellezza più grande è la simpatia e l’intelligenza. Federica Nargi è scoppiata a piangere: “Io ho cercato di dare tutta me stessa durante questo percorso, per me è stata una famiglia, non è stato semplice stare lontano dalle mie figlie ma io ho cercato di dare il massimo sia al livello che emotivo anche se non è mai stato semplice.” Infine l’ultimo commento è di Selvaggia Lucarelli: “Le protagoniste di questa edizione sono state soprattutto le donne e tutte hanno dimostrato di andare oltre i nostri pregiudizi tu sei arrivata come la bellona ma sei risultata la più simpatica.” La giuria la premia con tutti ’10’ per un totale di ’40’ punti.