FEDERICA O RAMON, CHI È STATO ELIMINATO AD AMICI 2023?/ Anche Cricca a rischio ma…

Cricca primo eliminato provvisorio ad Amici 2023, poi Ramon e Federica…

La prima manche del quinto serale di Amici 2023 si conclude con la vittoria della squadra di Zerbi e Celentano contro Cuccarini ed Emanuel Lo. Sono due i ragazzi che vengono messi a rischio al centro dello studio: Cricca e Angelina. Due cantanti, dunque, che tornano ad esibirsi con due cavalli di battaglia. Alla fine delle due esibizioni, la giuria decide di rimandare in gara Angelina.

Cricca è dunque il primo eliminato provvisorio, e finisce alla ballottaggio finale per l’eliminazione definitiva. Sarà però presto raggiunto da Ramon e Federica, e con loro tornerà ad esibirsi prima di conoscere l’esito della votazione della giuria. Dalle anticipazioni sappiamo che proprio Cricca sarà il primo a salvarsi al ballottaggio finale. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Ramon e Federica al ballottaggio del quinto serale di Amici 2023

Chi è l’eliminato della quinta puntata del serale di Amici 2023 tra Ramon e Federica? È una sfida particolarmente accesa quella che si giocherà alla fine del nuovo appuntamento col talent di Canale 5. Anche questa settimana è previsto un solo eliminato, quindi, alla fine delle tre manche, tre allievi – uno messo a rischio in ogni manche – si sfideranno. Uno dei tre sarà immediatamente salvato dalla giuria di Amici 22, mentre gli altri due saranno a rischio eliminazione.

Anche in questo quinto serale di Amici 22, i tre allievi saranno messi a rischio eliminazione attraverso una serie di sfide e prove, giudicate dalla giuria composta da Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Gianluca Giofrè. Dalle anticipazioni arrivate dalla registrazione di giovedì, scopriamo che a rischiare questa settimana sono Ramon e Federica. Chi tra loro due è l’eliminato?

Amici 2023, Ramon contro Federica al ballottaggio: chi sarà eliminato?

Il quinto serale di Amici 22 vedrà al ballottaggio finale un ballerino contro una cantante. Ricordiamo che, nelle precedenti puntate, hanno già abbandonato la scuola quattro ballerini e due cantanti: parliamo di Megan, NDG, Piccolo G, Samu, Gianmarco e, scorsa settimana, Alessio.

Alla fine della terza manche del serale Amici 2023 del 15 aprile, i tre allievi a rischio eliminazione saranno Cricca, Ramon e Federica. Dalle anticipazioni della registrazione, tenutasi giovedì scorso, sappiamo che Cricca si esibirà sulle note di ‘Hold back the river’, Federica su ‘Sempre’ di Gabriella Ferri e col suo inedito ‘Scivola’. Infine Ramon ballerà la variazione classica ‘Paquita’.

Federica o Ramon, chi è stato eliminato al serale Amici 2023? I pronostici

Federica e Ramon sono gli allievi che si sfidano al ballottaggio finale del quinto serale di Amici 2023. La prima, appartenente al circuito del canto, è allieva di Arisa e ha fatto il suo ingresso nella scuola all’inizio del programma; stessa cosa per Ramon, ballerino classico e allievo della maestra Alessandra Celentano.

Anche questa volta l’eliminato sarà svelato in casetta, alla fine della puntata. Concluse le manche, tutti gli allievi saranno mandati in casetta e lì Maria De Filippi si collegherà con i ragazzi, pronta a rivelare l’esito e, dunque, l’eliminato di questo quinto serale di Amici 22. Ma cosa dicono i pronostici in merito? Secondo molti sarà la cantante di Arisa a dover abbandonare la gara definitivamente, tuttavia non sono da escludere colpi di scena.

