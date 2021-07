Federica Pacela “Alessio Lo Passo? Mi ha corteggiata tanto”/ “Matrimonio? Prima…”

Bellissima e super sensuale, Federica Pacela è una influencer da quasi 1 milione di follower ed è anche la fidanzata di Alessio Lo Passo, celebre ex tronista di Uomini e Donne. In diretta su RTL 102.5 News, nel corso della rubrica Trends&Celebrities condotta da Francesco Fredella, Federica racconta per la prima volta com’è nato il loro amore. “Ci siamo conosciuti perché dovevamo partecipare a un programma che poi entrambi abbiamo deciso di non fare. Lui allora ha iniziato a corteggiarmi, ci siamo incontrati… lui piano piano ha rotto la mia corazza, mi ha corteggiato tanto… poi oggi si è trasferito qui a Tenerife con me. – ha spiegato – Oggi abbiamo tanti progetti insieme, anche nel mondo del fitness, ci piacerebbe aprire un’attività.” Federica e Alessio stanno insieme da quasi un anno e, quando si tocca l’argomento matrimonio, lei confessa che “C’è un progetto…”

Battiti live 2021, 4a puntata/ Scaletta cantanti, diretta streaming: arriva Aka7even

Federica Pacela al Grande Fratello Vip? “Mi piacerebbe anche l’Isola”

Un rapporto, quello di Federica Pacela e Alessio Lo Passo, fondato sulla fiducia reciproca, anche se un pizzico di gelosia non guasta. “Sia io che Alessio siamo molto gelosi, – ha infatti ammesso la Pacela, per poi chiarire – lui per mi conosce e sa che non ce n’è motivo, sa che è un lavoro. Lato B in mostra? Lui mi ha conosciuto così, sa che io sono una persona che fa quella foto ma poi è tutta un’altra persona. Sono tutta sua.” In passato ha però dovuto affrontare “casi di gelosia grave, persone che vedono cose che non esistono e, ovviamente, la relazione è poi finita. Non siamo solo corpi ma solo persone. Con Alessio c’è una gelosia sana, il giusto.”, ha precisato. Infine Federica ha dichiarato, in diretta radio, i suoi desideri televisivi: “Grande Fratello Vip? Mi piacerebbe ma preferirei l’Isola dei Famosi perché potrei tirare fuori il mio carattere, il mio fisico sportivo… Ho voglia di farmi conoscere di più”.

LEGGI ANCHE:

Piersilvio Berlusconi "Marcuzzi fuori da Mediaset? Ci ha lasciato lei"/ "Spero torni"Malika Chalhy "su di me cose false"/ Lucarelli "cumulo di bugie", Parpiglia "vomito"

© RIPRODUZIONE RISERVATA