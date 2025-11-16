Federica Pambianchi, a Verissimo la mamma di Riccardo Branchini, il 20enne scomparso da un anno, per lanciare un nuovo appello anche per nuove ricerche

LA SCOMPARSA DI RICCARDO BRANCHINI A VERISSIMO

Non si arrende Federica Pambianchi, la mamma di Riccardo Branchini, il 19enne scomparso da Acqualagna (Pesaro e Urbino) nell’ottobre dell’anno scorso. La donna rinnova il suo appello a Verissimo: sarà ospite di Silvia Toffanin per tenere accesi i riflettori sul figlio.

La sua vita si è fermata il 12 ottobre dell’anno scorso, eppure non è mai sparita la speranza di riabbracciarlo. Quel giorno il 19enne stava tornando da una giornata trascorsa con alcuni amici in un paese vicino, ma, una volta tornati a casa, è uscito nuovamente per recarsi alla diga del Furlo.

Lì è stata trovata la sua auto, con gli effetti personali lasciati all’interno, tra cui i vestiti, il cellulare acceso e il portafoglio. Dall’analisi del satellitare è emerso che, prima di dirigersi lì, Riccardo si era fermato in un parcheggio. Alla diga, invece, la macchina è rimasta accesa per circa un’ora, prima di spegnersi.

Le prime ricerche sono durate una decina di giorni e sono stati coinvolti anche i sommozzatori, oltre a unità cinofile, protezione civile e vigili del fuoco. Ma all’epoca non venne autorizzato lo svuotamento della diga, per cui i controlli vennero effettuati con due sonar e non diedero alcun risultato. L’auspicio di Federica Pambianchi è che suo figlio si sia spostato altrove, forse all’estero.

LE IPOTESI E I DUBBI DI FEDERICA PAMBIANCHI

L’ipotesi dell’allontanamento volontario e della fuga all’estero è legata anche al fatto che, prima di sparire nel nulla, Riccardo Branchini avrebbe effettuato alcune ricerche online su capitali europee, professioni con vitto e alloggio o esperienze di volontariato. Inoltre, avrebbe anche visualizzato un collegamento bus che partiva da Pesaro verso Bologna.

La speranza della mamma del 19enne, dunque, è che il figlio si sia allontanato per costruirsi una vita altrove. Non sono mancate le segnalazioni in questi mesi, ma si sono rivelate infondate finora. Tra le ipotesi di Federica Pambianchi c’è anche quella che il figlio sia stato aiutato da qualcuno, ma è consapevole del fatto che in queste situazioni si pensi proprio a tutto, avendo pochi elementi in mano.

DALLE SEGNALAZIONI AI TENTATIVI DI TRUFFA

Purtroppo, oltre alle segnalazioni, ci sono stati anche tentativi di truffe ed estorsioni. Ne ha parlato nelle scorse settimane al Resto del Carlino, spiegando di aver fatto diverse denunce: “Non solo mitomani, ma anche ricattatori, false segnalazioni, tentativi di estorsione”. Qualcuno, negli USA, è arrivato a modificare la foto del figlio con l’AI per mostrarlo in manette con un poliziotto: la richiesta era di pagare poco meno di 2 mila euro per la sua liberazione. “Tutto è avvolto da un vuoto incolmabile”, ha confessato Federica Pambianchi, che userà anche le telecamere di Verissimo per chiedere al figlio di tornare a casa o a chi sa qualcosa di aiutarli a ritrovarlo.