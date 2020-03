Federica Panicucci assente a Mattino5, perché?/ “Spero di tornare presto ma ora..”

Pubblico in rivolta questa mattina sui social e tutto per via della decisione, che sembra incomprensibile, di fare fuori Federica Panicucci da Mattino5. Il programma continuerà ad andare in onda con lo speciale Coronavirus ma al timone non ci sarà la coppia che ci tiene ormai compagnia da anni ovvero quella formata da Francesco Vecchi e Federica Panicucci ma ci sarà solo il primo. Proprio lui aprendo la puntata di oggi ha subito voluto salutare la sua collega sperando che presto si torni alla routine di tutti i giorni ma il pubblico non capisce ancora il perché di questa assenza. In questi ultimi giorni Federica Panicucci si è occupata spesso della questione Coronavirus con una serie di ospiti, collegamenti e luminari in studio e non, ma perché da oggi le cose sono cambiate? Lei stessa ha annunciato la sua assenza condividendo sui social il comunicato Mediaset che parla chiaro.

FEDERICA PANICUCCI ASSENTE A MATTINO5, PERCHE’?

In particolare, sul comunicato si legge: “Mattino5 aumenterà il proprio contenuto informativo, dedicandosi all’emergenza in atto ed esplicitando la nuova missione. Cambierà il titolo: ‘Mattino 5 – speciale Coronavirus’. La versione abituale con la conduzione di Federica Panicucci riprenderà non appena le circostanze lo permetteranno”. In molti non avevano capito che la conduttrice sarebbe stata del tutto assente ma a quanto pare sarà così. Federica Panicucci quindi non sarà assente per motivi di salute ma solo per volere dei piani alti e su Instagram lei stessa ha scritto: “Ciao a tutti, spero di tornare presto a tenervi compagnia come ho sempre fatto al mattino. Vi abbraccio forte e continuate a scrivermi qui”.



