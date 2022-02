Federica Panicucci attacca Alex Belli/ “Delia Duran non finge, è provata”

Le disavventure tra Delia Duran e Alex Belli hanno suscitato le opinioni di tante gente, anche quelle di Federica Panicucci che a Mattino 5 è tornata parlare delle disavventure della donna all’interno della casa alle prese con suo marito dopo che durante l’ultima diretta Alfonso Signorini ha mostrato il riavvicinamento tra l’attore e la moglie ma anche quello tra Soleil e Alex.

Secondo Federica Panicucci la donna sta soffrendo realmente all’interno della casa: “Delia Duran non finge, sta soffrendo e l’ho vista provata”, esprimendosi anche sul comportamento di Alex Belli, secondo lei infatti l’attore: “Per recuperare il rapporto con la moglie non dovrebbe avvicinare Soleil Sorge”, così la donna si è chiesta il perché l’attore continui ad avvicinarsi alla donna.

Federica Panicucci commenta la relazione di Alex Belli e Delia Duran

Tutti all’interno del salotto di Federica Panicucci si sono dimostrati d’accordo con le parole della donna concordando sui sentimenti che Alex Belli continua a provare per Soleil Sorge. La conduttrice si è anche espressa sul concetto di “amore libero” ribadito più volte dalla coppia stessa definendolo una “Libertà unilaterale” che stando ai fatti, nella coppia, è concessa solo ad Alex Belli.

L’attore però sembra essersi stancato di questa situazione a tal punto che durante la notte appena trascorsa ha confessato a sua moglie: “Sono psicologicamente distrutto anche se non lo do a vedere, sto implodendo. Non vedo l’ora d finire questo programma e di andarmene con te e di fare una vacanza”.

