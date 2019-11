Federica Panicucci “Auguri al mio amore Marco Bacini”/ “Ti amo sempre di più”

Giornata da occhi a cuoricino per la nostra Federica Panicucci che in chiusura di Mattino5 oggi si prende posto e spazio per una dedica speciale. Dopo aver parlato del caso di Veronica Panarello e di Ambra Lombardo, la conduttrice si avvia al centro dello studio in compagnia del suo collega e co-conduttore Francesco Vecchi solo per chiudere la puntata di oggi facendo degli auguri speciale al suo compagno Marco Bacini che oggi compie gli anni. Con tanto di cuoricini al posto degli occhi e la voce un po’ rotta dall’emozione, la conduttrice guarda dritto in camera e dice: “Prima del meto potete stringere su di me per favore perché oggi è un giorno speciale. Una persona per me molto speciale compie gli anni, il mio amore Marco, a lui vorrei mandare un bacio speciale dicendogli che sono sempre più innamorata”. Un bacio vola per lo studio diretto proprio a Marco Bacini mentre Francesco Vecchi rilancia: “Sono commosso va”.

MARCO BACINI COMPIE GLI ANNI, LA DOLCE DEDICA DI FEDERICA PANICUCCI

In realtà Federica Panicucci aveva già fatto gli auguri al suo compagno usando i social e, in particolare, su Instagram, postando la foto che potete vedere cliccando qui, aveva scritto: “Buon compleanno amoremio. Con te ogni giorno è più bello, Love you”. Alla dolce dedica social aveva già risposto il diretto interessato tra i mille commenti vip e non con un delicato: “Grazie Amoremio, Ti amo ogni giorno di più”. I due non sono nuovi a questo tipo di effusioni in diretta tv o sui social e proprio nei giorni scorsi lui aveva postato una delle loro prime foto insieme e lei aveva commentato: “Me lo ricordo ancora come fosse ieri”. I fan apprezzano ma chiedono anche “Quando arriverà un figlio tutto vostro?”. Non ci rimane che attendere per scoprire come evolverà la loro storia d’amore.

