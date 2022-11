Federica Panicucci, auguri in diretta tv al suo Marco Bacini/ “E’ un giorno speciale”

Federica Panicucci ha voluto mandare gli auguri di buon compleanno in diretta tv al suo compagno, Marco Bacini. Poco prima di chiudere la pagina di cronaca, la nota conduttrice di Mattino Cinque si è rivolta così alle telecamere in studio dicendo: “Vi rubo solo qualche secondo, oggi il mio Marco compie gli anni e volevo fargli tanti auguri, è un giorno speciale”. Federica Panicucci aveva già dedicato un post sulla sua pagina Instagram al compagno e imprenditore milanese, nato il 22 novembre del 1976, una bella foto dei due abbracciati con tanto di dedica. “Insieme a te è il mio posto preferito. Buon compleanno amore mio”, con tanto di replica con cuore rosso da parte del festeggiato.

Lo stesso Marco Bacini, invece, si è regalato uno scatto sulla sua pagina social con la scritta “E oggi sono… XLVI”, riferendosi al 46esimo anno di età compiuto con i numeri romani. L’amore fra i due procede quindi a gonfie vele, e l’anno scorso Federica Panicucci aveva rilasciato un’intervista ai microfoni di Chi in cui aveva immaginato così il suo matrimonio: “Me lo immagino come una festa felice, gioiosa, piena di persone che ci vogliono bene, felici per noi. Sono tradizionalista, immagino un matrimonio classico”.

FEDERICA PANICUCCI: “SE DOVESSI SPOSARMI MI PIACEREBBE IL 22”

A Verissimo, invece, un anno fa, sempre la stessa presentatrice aveva sottolineato l’importanza del numero 22 nell’amore con Marco Bacini: “Se dovessi sposarmi mi piacerebbe in una data precisa, il 22 per noi è un numero speciale, perché è il giorno di un anniversario, quindi ci siamo detti che se dovesse essere ci piacerebbe che sia di 22 o il 22. Mi piacerebbe in un periodo caldo, quindi in primavera o in estate”.

L’anno scorso la conduttrice di Mattino Cinque aveva postato una foto su Instagram con tanto di dedica d’amore: “Sei il mio posto nel mondo”. Federica Panicucci è stata a lungo fidanzata con il deejay Fargetta, e i due hanno due figli, Sofia di 17 anni e Mattia di 15: “Credo che la vita sia fatta di tappe diverse – aveva detto sempre a Chi – ggi mi sento una donna diversa rispetto a prima, cresciuta, matura, consapevole e sento di aver trovato con Marco il mio posto nel mondo”.

