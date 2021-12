Federica Panicucci/ “Capodanno in Musica un regalo. Il mio ultimo dell’anno…”

Federica Panicucci conduce Capodanno in Musica su Canale 5. La presentatrice di Mattino Cinque si prende le luci dei riflettori nella serata più attesa dell’anno, per accompagnare il pubblico nel 2022. Una serata che si preannuncia spettacolare, ricca di ospiti e volti noti dal mondo della tv e della musica. Tutti insieme per un augurio di buon anno, nella speranza che il 2022 possa rivelarsi effettivamente l’anno della svolta per tutti gli italiani, dopo che la pandemia ha sconvolto le nostre abitudini.

Una sfida che Federica Panicucci ha colto con grande entusiasmo e a cui tiene particolarmente, essendo molto legata per spirito alle festività. “Per me ritrovare il pubblico è una felicità immensa, un’emozione che si unirà alle tante che caratterizzano questo appuntamento“, ha raccontato in una bella intervista pubblicata su Tv Sorrisi e Canzoni.

Federica Panicucci conduce Capodanno in Musica: “Sarà la festa di tutti”

“Andremo in onda da piazza Libertà, a Bari, subito dopo il messaggio alla Nazione del Presidente Mattarella”, ha anticipato la conduttrice, confermando anche la presenza di ospiti del calibro di Patty Pravo e Riccardo Fogli. “Di certo riusciremo a mettere d’accordo tutti: genitori, figli e nonni”, le parole di Federica Panicucci, che non nasconde il suo genuino entusiasmo per la serata evento. E se le si chiede del “suo” ultimo dell’anno, la conduttrice racconta: “Non ho grandi riti: cerco solo di dormire il più possibile alla mattina e mangio qualcosa di leggero e proteico un’ora e mezza prima della diretta”.

“Durante la trasmissione prendo qualche integratore, bevo qualcosa di caldo, e poco altro. Il mio brindisi di mezzanotte è “minimo” perché ho altre due ore di diretta, ma quando tutto è finito si fa sempre un altro brindisi con tutti quelli che hanno dato vita alla serata”, ha spiegato la Panicucci.



