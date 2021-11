Federica Panicucci “Con Marco Bacini un matrimonio classico”/ “Gf Vip? Soleil…”

Federica Panicucci vive un amore da favola con Marco Bacini mostrando in pubblico i suoi sentimenti, dopo che la donna ha lasciato intendere a Silvia Toffanin che lei e il suo compagno si sposeranno nel 2022 ha raccontato al settimanale Chi come immagina il suo matrimonio: “Una festa felice, gioiosa e piena di persone che ci vogliono bene, felici per noi. Sono tradizionalista, immagino un matrimonio classico”.

Marco ha insegnato a Federica Panicucci a ridere dei suoi difetti che sono: “Maniaca della precisione, ansiosa, ho l’ossessione del controllo. Marco mi conosce molto bene e mi prende in giro, riesce a sdrammatizzare momenti che per me sono fonte di ansia e stress”. Federica poi, si è lasciata andare ad argomenti più leggeri raccontando chi tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 2021 le piace di più: “Credo che quest’anno ci siano tante personalità diverse e molto forti, nelle quali il pubblico si può ritrovare. Mi ha colpito Soleil, ma anche la storia di Miriana e anche Alex Belli intriga molto il pubblico che si chiede se sia vero o stia recitando. Ed è bello lasciare che lo decidano gli spettatori: non chiedetelo a me”.

Federica Panicucci si esibirà live a capodanno 2022 con Al Bano

Federica Panicucci terrà compagnia a tutti i telespettatori la sera del 24 dicembre in diretta dall’Auditorium della Conciliazione con il Concerto di Natale su Canale 5, in merito a questa esperienza la donna ha ammesso di come il Natale abbia su di lei un effetto molto forte: “È il periodo dell’anno che sento di più e per questo vivo come un privilegio il potere entrare nelle case degli italiani la sera della Vigilia e, in replica, il pomeriggio del 25”.

Non solo a Natale, Federica Panicucci sarà la protagonista delle feste targate Mediaset facendo compagnia agli spettatori anche durante la diretta che andrà in onda la sera del 31 dicembre da Bari nel Capodanno targato Canale 5 in cui sarà affiancata da Al Bano e altri grandi ospiti confessando di come vorrebbe cantare in duetto Felicità.

