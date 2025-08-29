Federica Panicucci smentisce la crisi con Marco Bacini, commenta le voci di gossip sulla sua coppia e svela se si sposerà o meno.

Nessuna crisi tra Federica Panicucci e Marco Bacini. Più volte, il mondo del gossipo ha lanciato indiscrezioni in merito ad una presunta crisi tra la conduttrice di Mattino 5 e il compagno, ma tale crisi non c’è mai stata. Dopo le varie smentite social, Federica Panicucci torna a smentire tutte le voci di gossip in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Gente.

Anticipazioni Forbidden Fruit, puntata 1 settembre 2025/ Zeynep sconvolta, Kemal e Yildiz si baciano

«Basta che non postiamo sui social una nostra foto insieme che, ciclicamente, salta fuori la crisi, ma non lo siamo mai stati, non lo siamo e mi auguro di non vedere mai nubi nel nostro orizzonte. Il nostro legame è forte e quando stiamo vicini non sentiamo bisogno di altro», le parole della Panicucci che è reduce da delle bellissime vacanze con il compagno durante le quali si è rilassata e consolidato ulteriormente il suo rapporto di coppia. «Nessuna crisi! Con il mio compagno abbiamo fatto una fuga nel nostro rifugio del cuore, un atollo alle Maldive, dove respirare pace e relax per dedicarci solo a noi due», ha aggiunto.

Anticipazioni Beautiful, 30 agosto 2025/ Brooke affronta Thomas sulla questione delle nozze, intanto Luna...

Federica Panicucci e la verità sul matrimonio con Marco Bacini

Se da una parte c’è chi parla di crisi, dall’altra c’è anche chi scommette su un imminente matrimonio tra Federica Panicucci e Marco Bacini ma i fiori d’arancio sono davvero vicini per la bellissima coppia? Insieme da anni, uniti, complici e sempre più innamorati, la conduttrice e il compagno non avrebbero alcuna intenzione di convolare a nozze.

«Non c’è bisogno di un matrimonio per sigillare un amore. Ci siamo scelti come compagni di vita, siamo sempre insieme e questo è quello che conta. Al momento non pensiamo alle nozze, stiamo bene così. Ma chissà, nella vita mai dire mai», le parole della Panicucci a Gente.

Rai, altri due conduttori passano al Nove: la bomba che scuote la tv