Federica Panicucci smentisce la crisi con Marco Bacini, commenta le voci di gossip sulla sua coppia e svela se si sposerà o meno.
Nessuna crisi tra Federica Panicucci e Marco Bacini. Più volte, il mondo del gossipo ha lanciato indiscrezioni in merito ad una presunta crisi tra la conduttrice di Mattino 5 e il compagno, ma tale crisi non c’è mai stata. Dopo le varie smentite social, Federica Panicucci torna a smentire tutte le voci di gossip in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Gente.
«Basta che non postiamo sui social una nostra foto insieme che, ciclicamente, salta fuori la crisi, ma non lo siamo mai stati, non lo siamo e mi auguro di non vedere mai nubi nel nostro orizzonte. Il nostro legame è forte e quando stiamo vicini non sentiamo bisogno di altro», le parole della Panicucci che è reduce da delle bellissime vacanze con il compagno durante le quali si è rilassata e consolidato ulteriormente il suo rapporto di coppia. «Nessuna crisi! Con il mio compagno abbiamo fatto una fuga nel nostro rifugio del cuore, un atollo alle Maldive, dove respirare pace e relax per dedicarci solo a noi due», ha aggiunto.
Federica Panicucci e la verità sul matrimonio con Marco Bacini
Se da una parte c’è chi parla di crisi, dall’altra c’è anche chi scommette su un imminente matrimonio tra Federica Panicucci e Marco Bacini ma i fiori d’arancio sono davvero vicini per la bellissima coppia? Insieme da anni, uniti, complici e sempre più innamorati, la conduttrice e il compagno non avrebbero alcuna intenzione di convolare a nozze.
«Non c’è bisogno di un matrimonio per sigillare un amore. Ci siamo scelti come compagni di vita, siamo sempre insieme e questo è quello che conta. Al momento non pensiamo alle nozze, stiamo bene così. Ma chissà, nella vita mai dire mai», le parole della Panicucci a Gente.