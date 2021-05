Federica Panicucci, dedica a Marco Bacini/ “Eravamo insieme, tutto il resto…”

Federica Panicucci sta vivendo un momento magico. Oltre a condurre, tutti i giorni, Mattino 5, questa sera, sarà la padrona di caa della Partita del cuore che sarà trasmessa in prima serata su canale 5. Anche la vita privata procede a gonfie vele. Dopo la fine del matrimonio con Mario Fargetta con cui ha avuto due figli, Sofia e Mattia, Federica Panicucci ha incontrato il suo attuale compagno Marco Bacini. Un incontro che, anno dopo anno, è diventato sempre più importante. La coppia è una delle più belle del mondo dello show business e, spesso, sui social, si lascia andare a bellissime dichiarazioni d’amore. Follemente innamorati, uniti e molto complici, Federica Panicucci e Marco Bacini trascorrono insieme tutto il tempo libero che hanno a disposizione. Un amore vero e profondo che ha conquistato anche i fans della conduttrice come si evince dai commenti sotto il suo ultimo post.

Federica Panicucci e l’amore con Marco Bacini

Mentre il mondo del gossip pensa ad un futuro matrimonio tra Federica Panicucci e Marco Bacini, i diretti interessati non confermano preferendo vivere l’amore giorno dopo giorno. “Eravamo inseme, tutto il resto l’ho dimenticato Marco Bacini”, ha scritto la conduttrice pubblicando una foto di coppia scattata qualche tempo fa. In attesa di potersi godere l’estate insieme, la Panicucci tira fuori dal cassetto dei ricordi l’immagine di uno dei tanti momenti vissuti accanto al compagno. Sempre più bella, la conduttrice di Mattino 5 non nasconde la serenità che ha trovato accanto all’uomo che le ha rubato il cuore e con cui vive una vera favola d’amore. Tra i tanti commenti alla foto c’è anche quello di Bacini che ha lasciato alla compagna un cuore rosso. “Siete una coppia stupenda”, “Bellissimi e innamoratissimi”, “L’immagine dell’amore”, scrivono i fans della conduttrice.

